فاز فريق «برمنغهام سيتي» الذي يلعب له توم برادي على «ريكسهام» في أحدث نسخة من «ديربي هوليوود»، مما ألحق ضربة قوية بمساعي «رايان رينولدز» و«روب ماك» للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

كان كريس ديفيز، المدير الفني لفريق برمنغهام، يتعرض لضغوط شديدة بعد سلسلة من النتائج السيئة، لكن المدرب أمطر لاعبيه بالثناء بعد الفوز في هذه المباراة المهمة. وقال ديفيز للصحفيين: "استمتعت حقًا بمشاهدة الفريق اليوم، وأعتقد أننا قدمنا أداءً ممتازًا طوال المباراة". "عندما لا يسدد الخصم أي تسديدة على المرمى ونحصل نحن على العديد من الفرص، أعتقد أن هذا يقول كل شيء. أحب الطريقة التي لعبنا بها في الهجوم بدلاً من إعادة تدوير الكرة". هذا الفوز يرفع الفريق إلى المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري، مما يمنح برادي الكثير من الأسباب للاحتفال.