فاز بلقبين في الدوري مع مانشستر سيتي بقيادة فينسنت كومباني: النجم السابق يكشف عن معاناته من الاكتئاب ويخلق لحظة تلفزيونية مميزة مع تييري هنري

بالمقارنة مع زميليه في العمل هنري وكاراغر - اللذين كانا عنصرين أساسيين في نادييهما العالميين (هنري في نادي أرسنال، وكاراغر في نادي ليفربول) - تبدو مسيرة ريتشاردز أقل بروزًا. في عام 2006، انتقل من فريق الشباب في مانشستر سيتي إلى الفريق الأول. لكن مانشستر سيتي في ذلك الوقت، باستثناء ألوان النادي الزرقاء السماوية، لم يكن له علاقة تذكر بنسخة مانشستر سيتي الحالية. في ذلك الوقت، كان "السيتي" فريقًا متوسطًا في أحسن الأحوال، وكان يتواجد غالبًا في النصف السفلي من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

لم يتغير الوضع إلا في عام 2009 مع استحواذ مجموعة أبوظبي المتحدة على النادي، التي قدمت تمويلاً ضخماً للنادي، ووقعت مع العديد من النجوم، وجعلت من مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي المتتالي في السنوات التالية. احتفل ريتشاردز بفوزين من ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز - جنبًا إلى جنب مع أساطير مثل ديفيد سيلفا، ومدرب بايرن ميونيخ الحالي فينسنت كومباني، وسيرجيو أغويرو - قبل أن يتم إعارته إلى فيورنتينا في عام 2014، ثم الانتقال بشكل نهائي إلى أستون فيلا في عام 2015. وخاض مع فيلا 26 مباراة رسمية فقط خلال أربع سنوات. بالإضافة إلى ذلك، خاض 13 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي.

لذلك، لا يتمتع ريتشاردز في عالم كرة القدم بمكانة تييري هنري، الذي يُعتبر أحد أعظم المهاجمين في التاريخ، أو حتى جيمي كاراغر، الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول عام 2005. ولهذا السبب، لا يُؤخذ ريتشاردز على محمل الجد في البرنامج، ويُضحك عليه بسرعة أكبر. ريتشاردز نفسه يتقبل الأمر بروح رياضية، دائمًا بابتسامة، ولا يأخذ الأمر على محمل شخصي أبدًا - فهو كبش الفداء المحبوب الذي يُسمح بالتهكم عليه بين الحين والآخر. خاصة في مقدمات سكوت التي تنتشر بشكل واسع بانتظام، غالبًا ما يكون ريتشاردز هو الشخص الذي يُضحك على حسابه. "أحاول أن أرى الجانب الجيد في الناس. أحاول دائمًا تشجيع الآخرين. هكذا كنت طوال حياتي"، قال. مؤخرًا، نجح حتى في إضحاك مايكل أوليسي الذي عادةً ما يكون قليل الكلام.

لكن وراء كل هذه النكات، لريتشاردز جانبه الجاد أيضًا. على أرض الملعب، أظهر المدافع القوي البنية دائمًا شغفًا وعنادًا. خارج الملعب، ألقى الضوء على الجوانب المظلمة لمهنة لاعب كرة القدم المحترف، والتي نادرًا ما يتم التطرق إليها: المشاكل النفسية، والضغط الشديد لتحقيق الأداء، والخوف من فقدان مكانك في الفريق بسبب الإصابة، والنقد عند الفشل، والكراهية على الإنترنت. "بالتأكيد كنت أرى الأمور بشكل مختلف قليلاً. لكن في النهاية، أنا شخص إيجابي."