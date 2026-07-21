فاتورة الأندية: بين مكاسب ريال مدريد ومخاوف النصر والأهلي.. برشلونة "الفائز الخاسر" من معارك المونديال

دخل العملاق الكتالوني برشلونة، بطولة كأس العالم 2026، بـ14 لاعبًا كاملًا؛ حيث وصل 9 منهم إلى اليومين الأخيرين من عمر المسابقة، يُضاف إليهم الصفقة الإنجليزية الجديدة أنتوني جوردون.

ولعب جوردون مع إنجلترا، وجول كوندي بقميص منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابعة.

أما المباراة النهائية من بطولة كأس العالم 2026؛ فشهدت تواجد 8 لاعبين من برشلونة مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، وذلك على النحو التالي:

* حراسة المرمى: جوان جارسيا.

* خط الدفاع: باو كوبارسي وإريك جارسيا.

* وسط الميدان: بيدري جونزاليس، بابلو جافي وداني أولمو.

* خط الهجوم: لامين يامال وفيران توريس.

وبالطبع.. تواجد 10 لاعبين "مؤثرين" من برشلونة، حتى اليومين الأخيرين من بطولة كأس العالم 2026؛ يعني زيادة الأعباء البدنية عليهم، وقلة فترة الراحة قبل بداية الموسم الرياضي الجديد.

كما لا ننسى أن برشلونة خرج بـ"خسائر" أخرى، من مونديال القارة الأمريكية، بخلاف الأعباء البدنية؛ و هي:

- 1/ إصابة متوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونج على مستوى الركبة؛ حيث تُشير التقارير إلى إمكانية غيابه من 4 إلى 5 أشهر، في انتظار بيان رسمي من برشلونة.

- 2/ الحالة النفسية السيئة للنجم البرازيلي رافينيا دياز؛ نظرًا للمستوى السيئ الذي ظهر عليه في بطولة كأس العالم 2026 وتجدد إصابته وقتها، بالإضافة لتسريب بعض المشاكل في حياته الشخصية.

- 3/ الحالة البدنية غير الجيدة الذي ظهر عليها بعض اللاعبين؛ خاصة الثنائي الإسباني بيدري جونزاليس ولامين يامال، رغم تتويجهما باللقب العالمي.

لكن عزيزي مشجع برشلونة، لا داعي للقلق أبدًا، فليس كل شيء سيئ أبدًا؛ فالعملاق الكتالوني خرج بمكاسب عديدة أيضًا، من بطولة كأس العالم 2026.

أهم هذه المكاسب بالطبع؛ الروح المعنوية الرائعة للنجوم الإسبان بعد التتويج بلقب المونديال، بالإضافة إلى تحرُر يامال من الضغوط الدولية.

أيضًا.. المستوى المُبهر الذي ظهر به المدافع باو كوبارسي "19 عامًا"، مع اكتسابه خبرة كبيرة للغاية ستُفيده في قادم الاستحقاقات؛ حيث كلل ذلك في النهاية، بحصوله على جائزة "أفضل لاعب شاب" في بطولة كأس العالم 2026.

كما حصل العملاق الكتالوني على ضمانات مهمة، بشأن صفقته الصيفية الجديدة أنتوني جوردون؛ وذلك بعدما تألق اللاعب في الأدوار الإقصائية من المونديال، رغم البداية البطيئة.

ولم تخلُ مكاسب برشلونة من الجانب المالي؛ حيث تحصل النادي على تعويضات مهمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك بسبب وصول عدد كبير من لاعبيه إلى اليومين الأخيرين من العرس العالمي.

وأصبح بإمكان برشلونة كذلك؛ تسويق مهاجمه فيران توريس الذي سجل هدف تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم، بمبلغ مالي كبير - حال عدم تجديد عقده -.

أي أن برشلونة كان حالة خاصة، في بطولة كأس العالم 2026؛ فهو النادي الذي خرج "فائزًا وخاسرًا" من هذه المسابقة، في النهاية.