يغمر فابيو إسبوزيتو شعور بالانفعال عندما يتحدث عن دييغو أرماندو مارادونا. مثل جميع النابوليين، لكنه أكثر منهم بقليل: «كان صديقاً لوالدي وعمي» - كما يروي في مقابلتنا - «كنا نسكن في الحي نفسه، وأتذكر عندما كان يأتي إلى منزلنا. لم أرَ تلك السعادة في عيني والدي في أي شخص آخر بعد ذلك». تكتب «مارادونا»، وتقرأ «تاريخ»: "كان دييغو ثورة في الفارق بين الشمال والجنوب الذي لحسن الحظ لم يعد موجوداً اليوم". إسبوزيتو، المقدم والوجه المعروف في شبكة فود نتوورك، يقدم عدة برامج من بينها "Pazzi di pizza" مع الفائز في مهرجان سانريمو 2026 سال دا فينشي و"Pazzi di Roma" مع باربرا فوريا؛ كما لديه بودكاست على مستوى التلفزيون وبرنامج إذاعي على راديو مارتي. لكن وسط كل هذا العمل، هناك دائمًا متسع لبعض كرة القدم: "كانت أول مرة لي في الملعب في مباراة نابولي وميلان في موسم 1993/1994: كنا في مأزق، وفي الدقائق الأخيرة سجل دي كانيو هدفًا بعد خدعة مزدوجة على باريزي ومالديني. كنت في المنصة مع أبي. وكانت آخر مرة هذا العام ضد فيورنتينا، لكن في المدرج".