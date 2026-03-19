Goal.com
مباشر
Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg
Gianluca Minchiotti

ترجمه

فابريزيو رومانو: "يوفنتوس تحاول منذ عامين إعادة تونالي إلى إيطاليا"

آخر المستجدات حول محاولة يوفنتوس المستمرة، وإن كانت دون جدوى، لتقديم تونالي هدية إلى سباليتي

"تحاول يوفنتوس منذ عامين إعادة ساندرو تونالي إلى إيطاليا. كما أن اللاعب نفسه يبدي رغبة قوية في ذلك". هذا ما صرح به فابريزيو رومانو على قناته على يوتيوب، قبل أن يضيف: "المشكلة بالنسبة لليوفنتوس هي التفاوض مع نيوكاسل".


"ساندرو تونالي لا يقدم أداءً جيدًا في نيوكاسل منذ عودته، فقد حافظ على مستوى عالٍ جدًا"، يوضح فابريزيو رومانو. بشأن ساندرو تونالي، يا شباب، كنا نقول لكم خلال الأسابيع الماضية أيضًا أن اتجاه صفقة تونالي في ضوء صيف 2026 يتجه بشكل متزايد نحو إنجلترا، حيث يوجد بالفعل في نيوكاسل، ولكن حيث يمكنه تحقيق قفزة أخرى. ها هو الأمر، في هذه الحالة أيضًا، مالي واقتصادي. بالنسبة ليوفنتوس، كان تونالي دائمًا في السنوات الأخيرة شغفًا. كان كذلك بالنسبة لكريستيانو جونتولي، وكان كذلك بالنسبة لكومولي نفسه الصيف الماضي".


  • "يحاول يوفنتوس منذ عامين إعادة ساندرو تونال إلى إيطاليا" - يوضح رومانو، وفقاً لما أورده موقع TuttoJuve.com. يحاول اللاعب نفسه ذلك بقناعة معقولة، ولكن عندما يحين وقت الجلوس مع نيوكاسل، فإن هذا النادي نفسه هو الذي، باختصار، يبقيك مشغولاً ربما لمدة ثلاثة أشهر، وقد رأى ليفربول ذلك مع لاعب من الطراز الرفيع مثل ألكسندر إيزاك، حيث ذهبوا لالتقاطه في اليوم الأخير من فترة الانتقالات وجعلوه يحطم الرقم القياسي في سوق الانتقالات الإنجليزية من حيث الأرقام. لذلك يجب دفع مبالغ طائلة ويجب التحلي بالصبر في مفاوضات طويلة جداً ومعقدة جداً. من الواضح أنه إذا وصلت قيمة تونالي إلى 100 مليون يورو وأكثر، فإن الأمر يصبح معقدًا للغاية بالنسبة لإيطاليا".

الدوري الإيطالي
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
ساسولو crest
ساسولو
ساسوولو