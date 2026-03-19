"تحاول يوفنتوس منذ عامين إعادة ساندرو تونالي إلى إيطاليا. كما أن اللاعب نفسه يبدي رغبة قوية في ذلك". هذا ما صرح به فابريزيو رومانو على قناته على يوتيوب، قبل أن يضيف: "المشكلة بالنسبة لليوفنتوس هي التفاوض مع نيوكاسل".





"ساندرو تونالي لا يقدم أداءً جيدًا في نيوكاسل منذ عودته، فقد حافظ على مستوى عالٍ جدًا"، يوضح فابريزيو رومانو. بشأن ساندرو تونالي، يا شباب، كنا نقول لكم خلال الأسابيع الماضية أيضًا أن اتجاه صفقة تونالي في ضوء صيف 2026 يتجه بشكل متزايد نحو إنجلترا، حيث يوجد بالفعل في نيوكاسل، ولكن حيث يمكنه تحقيق قفزة أخرى. ها هو الأمر، في هذه الحالة أيضًا، مالي واقتصادي. بالنسبة ليوفنتوس، كان تونالي دائمًا في السنوات الأخيرة شغفًا. كان كذلك بالنسبة لكريستيانو جونتولي، وكان كذلك بالنسبة لكومولي نفسه الصيف الماضي".



