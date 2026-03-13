فابريزيو رومانو - إنتر، نيوكاسل مستعد للتحرك بجدية من أجل بيو إسبوزيتو

"أحد اللاعبين الذين يعتبرهم إنتر ميلان غير قابلين للتفاوض في الصيف هو بالتأكيد بيو إسبوزيتو - يقول فابريزيو رومانو على قنواته -. في الخارج، تحدث الكثيرون عن أرسنال، لكن الغانرز لم يتخذوا أي خطوة، بخلاف استكشاف العديد من اللاعبين. من الناحية المالية، فإن نادي نيوكاسل هو الذي سيكون مستعدًا، حسب ما أعرف، للتعاقد معمهاجم في الصيف: اسم إسبوزيتو هو أحد الأسماء المتداولة، وهو لاعب محبوب للغاية، لكن إنتر ميلان لا ينوي التخلي عنه".