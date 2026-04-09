سيسك فابريجاس .. مُلهم كومو الذي تحول من حلم لإنتر إلى عقبة أمام تحقيق لقب الدوري الإيطالي

جزء كبير من لقب «الاسكوديتو» لإنتر سيمر عبر المواجهة المقررة في الجولة المقبلة، عندما يحلّ النيراتزوري ضيفًا على كومو في مباراة الأحد المؤجلة ضمن الجولة الثانية والثلاثين.
أبناء لاريو هم - على الأقل على الورق - آخر عقبة كبيرة يتعين تجاوزها في جدول سيحمل رغم ذلك بعض الأفخاخ الأخرى حتى النهاية.
وعلى دكة كومو يجلس سيسك فابريجاس، وهو تحديدًا من ارتبط اسمه بقوة قبل عام بالنيراتزوري لخلافة سيموني إنزاجي: مغازلة اتضح في النهاية أنها بلا جدوى، مع القرار اللاحق بالتوجه بشكل نهائي نحو كريستيان كيفو.
Getty Images