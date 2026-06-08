فابريجاس: "وهم" السوشيال ميديا أفسد كرة القدم.. ولهذا لا يضم كومو لاعبين إيطاليين!

تحدث سيسك فابريجاس، المدير الفني الإسباني لفريق كومو، عن شغفه المبكر بكرة القدم وتأثير التكنولوجيا الحديثة على اللعبة. واستعاد فابريجاس ذكريات طفولته خلال مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية قائلاً: "تعلمت لعب كرة القدم في الشارع أسفل منزلي، كنت أستمتع بركل الكرة ضد الحائط أو على أبواب المحلات التجارية". وأشار إلى أنه يرى نفسه في تلك المباريات الملحمية التي كانت تضم أعدادًا كبيرة من اللاعبين في ملاعب القرية، واصفًا تعلقه باللعبة حينها بـ"الهوس الرائع".

وأعرب المدرب الإسباني عن أمنيته في أن يعيش أطفاله تلك الفرحة والشعور بالحرية الإبداعية، مبديًا أسفه لسيطرة الأجهزة اللوحية ووسائل التواصل الاجتماعي على وقت الأطفال في العصر الحالي. وأوضح فابريجاس موقفه الحازم تجاه التكنولوجيا، واصفًا المجتمع الرقمي بـ"الوهم"، ومؤكدًا أن ابنته البالغة من العمر 13 عامًا هي الوحيدة في صفها التي لا تمتلك هاتفًا ذكيًا. وأضاف: "لن تحصل عليه حتى تبلغ السادسة عشرة أو السابعة عشرة، أحاول حماية مراهقتها وأريدها أن تستخدمه بوعي، لا أن تترك الهاتف يلتهم وقت حياتها".

وفي سياق متصل، انتقد نجم برشلونة وآرسنال السابق عقلية الجيل الحالي من الشباب، مشيرًا إلى أنهم فقدوا القدرة على الصبر والتركيز لأكثر من دقيقتين. وشدد على ضرورة تقبل الأخطاء كجزء طبيعي وضروري من اللعبة، مبديًا استياءه من انشغال بعض اللاعبين الشباب بهواتفهم حتى في لحظات ظهورهم الأول مع الفريق الأول بدلاً من الارتباط بالمجموعة. وأردف: "أين الفرحة؟ أنا أجعلهم يحتفلون بكل شيء، الظهور الأول، الهدف الأول.. يجب أن نعيش الفرحة، فكرة القدم أسلوب حياة وطريقة للوجود".

وتطرق فابريجاس إلى الضغوطات المحيطة بكرة القدم والتي أفقدتها طابعها "الشاعري"، موضحًا أن غياب الصبر لتطوير اللاعبين، إلى جانب الدور السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، جعل بيئة اللعبة أكثر عنفًا وسرعة. وقال في هذا الصدد: "لم نعد نتحدث عن كرة القدم، بل نتبادل الإهانات، يكفي أن تخطئ في مباراة واحدة لتصبح نكرة".

وعن الجانب التكتيكي، يرى مدرب كومو أن سعي الجميع للتحكم والتخطيط في كرة القدم الحديثة أضفى عليها طابعًا "روبوتيًا"، مما قلص من مساحة الموهبة والإبداع. وتابع منتقدًا الأساليب الدفاعية البحتة: "الجميع يدافع جيدًا، لكن قلة من يهاجمون، لقد أصبح كل شيء دفاعيًا أكثر منه هجوميًا"، مستشهدًا بما حدث في نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما ألقى فابريجاس الضوء على فلسفته في تدريب فرق الشباب بنادي كومو، حيث يولي الجانب الفني الأهمية القصوى مثل البناء والمراوغة، معبرًا عن خيبة أمله من تركيز بعض المدربين الآخرين على الفوز والالتزام التكتيكي الصارم على حساب متعة الأطفال وتواصلهم داخل الملعب.

وووصل فابريجاس تصريحاته بالكشف عن قواعده الصارمة داخل معسكرات الفريق، حيث يمنع استخدام الهواتف المحمولة أثناء تناول الطعام لتعزيز التواصل بين اللاعبين. وأبدى استغرابه الشديد من استخدام بعض اللاعبين للهواتف أثناء عمليات الإحماء أو قبل انطلاق المباريات بدقائق معدودة، متسائلاً باستنكار: "مع من يجب أن تتحدث؟ والحكم على وشك إطلاق صافرة البداية!".