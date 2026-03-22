"غير منضبط، عدواني، وعنيف" - مدرب مرسيليا يغضب بعد إصابة ماسون غرينوود "بجروح خطيرة" جراء تدخل عنيف

كان المدرب الرئيسي حازماً في حديثه مع وسائل الإعلام، حيث شن هجوماً لاذعاً على التحكيم، وفقاً لـ RMC Sport. وقال بيي: "تدخل هارالدسون كان غير متحكم فيه، عدواني وعنيف". "وحتى لو اعتبرنا أنه لا يمكن إنكار وجود فرصة لتسجيل هدف في مخالفة فيردونك، فإن الأمر لا يزال يمثل تصادمًا عنيفًا لأنه أصيب. ثم هاجمه هارالدسون من الخلف. لذا، إذا كان الأمر يتطلب لكمة حتى يتم إشهار البطاقة الحمراء، فلا بأس... لكن هذا العنف يجب أن يُعاقب عليه. وقد حكموا بأنها مخالفة تستحق البطاقة الصفراء. لكن لدينا لاعبًا مصابًا إصابة خطيرة، وهذا غير مجرى المباراة".



