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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
علي رفعت

"غير مجبرين على التمرير لرونالدو".. نجم البرتغال تحت مرمى نيران جماهير كريستيانو بسبب تصريحاته!

البرتغال ضد أوزبكستان
البرتغال
أوزبكستان
كأس العالم
كريستيانو رونالدو
جواو نيفيس
فرانشيسكو كونسيساو

تصريحات كونسيساو تشعل غضب عشاق رونالدو قبل مواجهة أوزبكستان المرتقبة.

اشتعلت الأجواء داخل معسكر المنتخب البرتغالي المشارك في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في أمريكا والمكسيك وكندا وذلك بعد التصريحات النارية التي أطلقها الجناح الشاب فرانسيسكو كونسيساو بشأن القائد كريستيانو رونالدو والالتزام بالتمرير له داخل الملعب.

وجاءت هذه الكلمات لتفتح على لاعب يوفنتوس الإيطالي أبواب الجحيم من قبل الجماهير العاشقة للنجم التاريخي والتي اعتبرت الحديث تقليلًا غير مقبول من قيمة الهداف التاريخي لكرة القدم خاصة في توقيت حساس يمر به الفريق بعد سقطة الجولة الأولى وتراجع الأداء الهجومي بشكل عام للبرتغال

وقال كونسيساو في المؤتمر الصحفي المخصص للحديث عن مباراة أوزبكستان المقبلة: "رونالدو لا مثيل له عندما يتعلق الأمر بتسجيل الأهداف لكن الفريق لا يشعر بالحاجة أو الالتزام بمنحه الكرة دائمًا، أنا أمرر الكرة للاعب الأفضل والخالي من الرقابة".

وأضاف النجم الشاب في حديثه مؤكدًا أن رونالدو متواجد هنا لتقديم المساعدة مثل أي لاعب آخر في المنتخب البرتغالي مشيرًا إلى أن الأمور داخل المستطيل الأخضر تحدث في أجزاء من الثانية بناء على الغريزة ولا مجال للتفكير في الأسماء أو النجومية.


  • زلزال التعادل الصادم أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية


    تأتي هذه الأزمة لتضاعف من حدة الضغوط المفروضة على كتيبة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز التي بدأت مشوارها المونديالي بشكل مخيب للآمال وسقطت في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية لحساب المجموعة الحادية عشرة.

    وعلى الرغم من تقدم البرتغال مبكرًا بهدف لاعب الوسط الشاب جواو نيفيز في الدقيقة السادسة من الشوط الأول فشل الفريق في الحفاظ على تقدمه واستقبل هدفًا قبل نهاية الشوط الأول بأقدام يوان ويسا.

    ولم تقتصر المعاناة على النتيجة بل امتدت للأداء الهجومي العقيم وغياب الفاعلية تمامًا طوال الشوط الثاني وسط أداء باهت من الدون البرتغالي الذي غابت خطورته المعتادة بشكل ملحوظ.


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  • انتقادات حادة لرونالدو وهجوم جماهيري مضاد


    عقب نهاية مباراة جمهورية الكونغو الديمقراطية واجه رونالدو صاحب الـ 41 عاما انتقادات لاذعة من وسائل الإعلام العالمية بسبب إهداره للفرص وبطء حركته داخل منطقة الجزاء، مما دفع قطاعًا من المحللين للمطالبة بجلوسه على مقاعد البدلاء وإتاحة الفرصة للعناصر الشابة.

    إلا أن هذه الانتقادات جابهتها ثورة غضب عارمة من محبي رونالدو الذين دافعوا عنه بضراوة واعتبروا أن زملائه في الفريق يتعمدون عدم التمرير له بالشكل الكافي.

    وفور انتشار تصريحات كونسيساو اجتاحت الجماهير حسابات اللاعب الشاب على منصات التواصل الاجتماعي وأمطروه بآلاف التعليقات القاسية والساخرة مؤكدين أن البرتغال بدون رونالدو لا تملك أي تاريخ أو قيمة في عالم كرة القدم.


  • نيفيز ضحية أولى


    لم يكن كونسيساو أول ضحايا هجوم جماهير كريستيانو رونالدو في كأس العالم الحالية، حيث قال نيفيز بعد أول مباراة: "نعلم ما فعله كريستيانو رونالدو لنا ولمنتخبنا ولعالم كرة القدم لكن في هذه اللحظة، هو ونحن نعلم أنه ليس مختلفًا إنه مجرد لاعب آخر هنا للمساعدة ولا يختلف عن الآخرين".

    ليواجه النجم الشاب أمواج من الهجوم الجماهيري على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وحملات لمقاطعته وإلغاء متابعته بسبب تلك الكلمات.


  • مواجهة أوزبكستان تحت شعار لا بديل عن الفوز


    سيكون المنتخب البرتغالي مجبرًا على غلق ملف هذه الأزمة سريعًا عندما يلتقي نظيره الأوزبكي في مباراة الجولة الثانية على ملعب هيوستن في تكساس يوم الثلاثاء 23 يونيو.

    حيث يرفع رفاق رونالدو شعار الفوز وحصد النقاط الثلاث الكاملة لتصحيح المسار في المجموعة الحادية عشرة وتجنب الدخول في حسابات معقدة للتأهل إلى دور الـ 32 خاصة وأن المنتخب الأوزبكي يسعى بدوره لتعويض خسارته الافتتاحية أمام كولومبيا.


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أوزبكستان
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