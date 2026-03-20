"غير عادية - لكنها رائعة حقًا": أديداس تكشف النقاب عن القميص الجديد للمنتخب الألماني

قدم الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) وشركة أديداس المزودة للمعدات القميص الجديد للمنتخب الألماني الذي سيُرتدى في المباريات خارج أرضه خلال كأس العالم 2026.

ويهدف اللون الأزرق الداكن الأساسي إلى إحياء ذكرى قمصان التدريب التاريخية لمنتخب ألمانيا، بينما يستلهم التصميم الخط التصميمي للقميص المخصص للمباريات على أرض الملعب. وتظهر الخطوط المائلة المتعرجة كنمط متواصل على شكل متعرج يغطي القميص بأكمله، وهي مستوحاة من العناصر التصميمية الكلاسيكية لعلب أحذية أديداس القديمة.

  • قال لاعب المنتخب الوطني فلوريان فيرتز: "أجد قميص ألمانيا بهذا اللون غير معتاد – لكنه رائع حقًا"، مضيفًا: "أنا متحمس جدًّا للعب به قريبًا." وسترتدي منتخب ألمانيا هذه القمصان لأول مرة في المباراة الدولية التي ستقام في بازل يوم 27 مارس ضد سويسرا. وفي المستقبل، سترتديها أيضًا منتخبات الشباب للرجال.



