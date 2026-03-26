"غير ضروري وغريب!" - انتقادات شديدة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب قراره منح توماس توخيل عقدًا جديدًا مع منتخب إنجلترا قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم

على الرغم من أن المدرب الألماني لم يتولى مهام منصبه إلا في أوائل عام 2025، إلا أنه وقع بالفعل عقدًا جديدًا يمتد حتى عام 2028، حيث يُتوقع الآن أن يقود الفريق في بطولة أمم أوروبا المقبلة. ورغم أن هذه الخطوة كانت تهدف إلى صد اهتمام أندية عملاقة مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد، إلا أن مورفي يرى أن توقيت الإعلان يمثل خطأً فادحًا.

وفي حديثه إلى CasinoHawks، أعرب مورفي عن حيرته الشديدة إزاء خطوة الاتحاد. "أعتقد أن اتخاذ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرارًا كهذا أمر غير ضروري. إنه قرار غريب... يبدو وكأنه يأس أو عدم وجود خطة. ماذا لو سارت الأمور بشكل سيئ في كأس العالم ولم يعد أحد يريد توخيل في هذا المنصب؟ أنا في الواقع أحبه كمدرب، ولا أعتقد أنه سيفشل فشلاً ذريعاً، بل أعتقد أنه سيحقق نتائج جيدة في كأس العالم. لكنهم لا يحتاجون إلى المخاطرة بهذه الطريقة"، صرح.