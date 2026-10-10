غياب إيساك وجاكبو تأكد .. إيراولا يُلمح لدور مفاجيء لكييزا مع ليفربول ضد مانشستر سيتي

ألمح أندوني إيرالا، المدير الفني لليفربول، إلى أن فيديريكو كييزا قد يترك بصمته أخيرًا بعد تعافيه من الإصابة.
ومع غياب عدد من المهاجمين الأساسيين قبل مواجهة حاسمة أمام مانشستر سيتي، قد تُسنَد إلى الجناح الإيطالي مهمة قيادة خط الهجوم.
ألمح أندوني إيرالا، المدير الفني لليفربول، إلى أن فيديريكو كييزا قد يترك بصمته أخيرًا بعد تعافيه من الإصابة.
ومع غياب عدد من المهاجمين الأساسيين قبل مواجهة حاسمة أمام مانشستر سيتي، قد تُسنَد إلى الجناح الإيطالي مهمة قيادة خط الهجوم.
كشف إيراولا أنّ كييزا قد يحصل على فرصة غير متوقعة. فالجناح الإيطالي يقترب من العودة إلى الملاعب بعد تعافيه من مشكلة عضلية. ولم يظهر كييزا بعد مع النادي هذا الموسم بسبب معاناته المستمرة مع اللياقة. لكنّ نقصاً مفاجئاً في الخيارات الهجومية أجبر مدربه على إعادة النظر في الترتيب التكتيكي.
ومع عدم جاهزية عدد من المهاجمين الصريحين للاختيار حالياً، يبحث ليفربول بشدة عن حلول. وقد يمهّد هذا المأزق الطريق أمام كييزا كي يُبرز قدراته أخيراً في مركز المهاجم.
يتعامل مدرب ليفربول حاليًا مع أزمة إصابات حادة في خط الهجوم. فقد غاب كل من ألكسندر إيزاك وكودي جاكبو وهوجو إيكيتيكي عن المشاركة.
وفي حديثه عن خطه الأمامي المنهك، اعترف إيرولا بأن الوضع صعب. وأوضح للصحفيين: «حتى قبل [إصابتي إيزاك وجاكبو]، كنا نفتقد هوجو إيكيتيكي، وهو مهاجم صريح آخر جيد جدًا أتطلع إلى أن يصبح جاهزًا. لا نملك هوجو، ولا نملك أليكس».
وأقرّ المدرب أيضًا بأن لويس كوماس بات مهاجمه الصريح الوحيد الآن. وأضاف: «صحيح أنه على الأرجح لا نملك رقم تسعة خالصًا سوى كوماس في الوقت الحالي، لكن لدينا بعض الخيارات الأخرى».
ورغم إقراره بأنّ كييزا يفتقر إلى الجاهزية التنافسية، فإنّ إيراولا شعر بالتفاؤل من المجهودات التي بذلها المهاجم مؤخرًا في التدريبات. وكان المهاجم قد لعب سابقًا في مركز رأس الحربة خلال فترته مع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا.
وفي تقييمه للحالة البدنية للاعب الجناح، قدّم إيراولا تحديثًا متفائلًا بحذر، إذ قال المدرب: «ربما نستعيد فيدي كييزا، لكنّه لم يلعب أي دقيقة، فهو يتعافى من إصابة».
وأضاف: «لكنّه قدّم عملًا جيدًا خلال فترة التوقف الدولي، فقد تدرّب مع المجموعة الصغيرة التي كانت لدينا. ولدينا بعض اللاعبين في مركز الجناح الذين لعبوا في مركز المهاجم مع فرق أخرى».
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يتعيّن على ليفربول أن يحسم استراتيجيته الهجومية سريعًا وهو يستعد لمواجهة ضخمة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وسيواجه تشكيل إيرولا المنهك مانشستر سيتي يوم الأحد.
وينتظر الجماهير الآن معرفة ما إذا كان كوماس سيُمنح الثقة لقيادة خط الهجوم، أم أنّ كييزا سيُستخدم في دور محوري. ينتظر ليفربول اختبار صعب وهو يسعى لانتزاع نتيجة حاسمة.