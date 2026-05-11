كشف نجم برشلونة جافي عن تفاصيل مشادته النارية مع فينيسيوس جونيور خلال مباراة الكلاسيكو الحاسمة يوم الأحد على ملعب كامب نو. ولعب لاعب خط الوسط دورًا رئيسيًا في تأمين البلوجرانا لانتصار بنتيجة 2-0 لحسم لقب الدوري الإسباني، لكن المباراة شهدت عدة لحظات من التوتر الشديد بين الغريمين.
"أخبرته أن يغلق فمه".. جافي يكشف كواليس مشادته النارية مع فينيسيوس في كلاسيكو التتويج بالليجا
اشتعال الأجواء في حرارة الكلاسيكو
لم تخيب النسخة الأحدث من أكبر صراع في كرة القدم الآمال فيما يتعلق بالقوة والإثارة، حيث خرج برشلونة منتصرًا بهدفين نظيفين في ملعب سبوتيفاي كامب نو. وفي خضم احتفالات البارسا بلقب الدوري الثاني على التوالي، تحدث جافي عن المشادة الكلامية الحادة مع نجم ريال مدريد.
وقال جافي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "إنها مجرد كرة قدم مع فينيسيوس. ما يحدث على أرض الملعب يبقى في الملعب. إنه لاعب حاد الطباع، تمامًا مثلي".
وأضاف: "فينيسيوس لاعب رائع. لقد أخبرته فقط أن يغلق فمه، هذا كل شيء. ما يحدث في الملعب شيء، وما يحدث خارجه شيء آخر. في الملعب، أدافع عن ألوان فريقي وأقدم كل ما لدي، أما خارج الملعب، فأنا شخص مختلف تمامًا، حتى لو لم يبدُ الأمر كذلك".
وبينما استخدم جافي كلماته لإزعاج الخصم، اختار فينيسيوس ردًا غير لفظي على استفزازات الجماهير صاحبة الأرض من خلال توجيه إشارات نحو المدرجات. وشوهد النجم البرازيلي وهو يذكر جماهير برشلونة بتفوق ريال مدريد في حصد الألقاب الأوروبية بينما كانت المباراة تفلت من أيدي "لوس بلانكوس"، مما زاد من إشعال نيران المنافسة التاريخية.
- Getty Images Sport
تجاوز كابوس الإصابات الذي استمر لعامين
بالنسبة لجافي، كان التتويج باللقب ذا طعم خاص بالنظر إلى صراعه المرير مع الإصابات التي واجهها على مدار الموسمين الماضيين. واضطر لاعب خط الوسط للقتال للتعافي من مشاكل خطيرة في الركبة لاستعادة مكانه في التشكيل الأساسي لبرشلونة، واعترف بأن رحلة العودة إلى قمة كرة القدم الإسبانية كانت بمثابة اختبار لعزيمته، مضيفًا: "للأسف، لقد عانيت كثيرًا في العامين الماضيين. هناك إصابات خطيرة، ويجب أن تكون قويًا ذهنيًا، وهو ما كنت عليه. إنها إحدى نقاط قوتي. أنا في هذا المستوى بفضل عقليتي. ليس من السهل اللعب بهذا الإيقاع بعد العودة من إصابتين خطيرتين. لقد فعلتها، وأنا فخور بذلك".
العلاقة الوثيقة مع فليك
منذ توليه مقاليد القيادة في النادي الكتالوني، دمج هانز فليك جافي كأحد الأعمدة الأساسية في خط وسطه. وكثيرًا ما أشاد المدرب الألماني بمعدل عمل اللاعب الشاب، وبادله جافي نفس الشعور بوصف العلاقة بين اللاعب والمدرب بأنها مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة العميقة.
وقال جافي: "لحسن الحظ، المدرب يثق بي كثيرًا. أنا ممتن جدًا له. ليس من السهل إعادتي للمشاركة في المباريات بعد هذه الإصابة. إنه يعرف موهبتي وعقليتي ومدى أهميتي للفريق. إنه يثق بي تمامًا، وأنا أعلم أن عقليتي وموهبتي مهمتان للفريق".
- Getty Images Sport
تشكيلة إسبانيا والأهداف المستقبلية
مع تأمين ميدالية الفوز بالدوري، تتجه الأنظار الآن إلى الساحة الدولية ومكانة جافي في المنتخب الإسباني. وعلى الرغم من تعرضه لإحدى إصاباته الخطيرة أثناء أداء الواجب الوطني مع "لا روخا"، لا يزال لاعب خط الوسط ملتزمًا بمشروع لويس دي لا فوينتي، ومتعطشًا لاستعادة مكانه الأساسي في المنتخب الوطني قبل كأس العالم 2026 هذا الصيف.
واختتم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا حديثه قائلاً: "لطالما وثق بي دي لا فوينتي. أنا أعلم ذلك. لقد أُصبت أثناء اللعب مع إسبانيا في تلك المباراة، وكنت أبدأ أساسيًا في كل المباريات تحت قيادته. كنت في مرحلة العودة الموسم الماضي، وقام باستدعائي. إذا كنت في أفضل حالاتي، فالمدرب هو من يقرر، وسوف يقرر ما هو الأفضل لإسبانيا. أنا أكثر من جاهز، وأشعر بأنني في أفضل حالاتي على الإطلاق".