40 ثانية تكفي.. مدرب إسكتلندا يشعل الجدل بأغرب مقابلة بعد الخسارة أمام المغرب!

وفقًا لما نقله موقع "إس بي إس سبورت"، ظهر كلارك في حالة من الإحباط الشديد عقب الهزيمة المؤلمة لفريقه. خسر المنتخب الإسكتلندي بهدف نظيف أمام منتخب المغرب في المواجهة التي أقيمت بمدينة فوكسبورو، ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

جاء هدف اللقاء الوحيد مبكرًا عبر اللاعب إسماعيل صيباري في الدقيقة الثانية، مما أربك حسابات المدرب الفنية. تُرجم هذا التفوق المغربي على أرض الملعب باستحواذ بلغ 59%، مع تفوق واضح في دقة التمريرات بواقع 600 تمريرة صحيحة مقابل 388 لإسكتلندا، وصناعة ثلاث فرص خطيرة.

ولم تقتصر أحداث المباراة على الأرقام الهجومية التي تفوق فيها المغرب باثنتي عشرة تسديدة مقابل 6 فقط لإسكتلندا، بل شهدت جدلًا تحكيميًا لرفض ركلتي جزاء.