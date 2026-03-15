Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - Bundesliga
غضب تجاه الحكام ونظام الفيديو المساعد (VAR) في ألمانيا أيضًا: غضب بايرن ميونيخ في ليفركوزن، ماذا حدث واعتراف الحكم بخطئه

تحدث كل شيء في الدوري الألماني خلال المباراة بين بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن.

تسود أجواء من التوتر الشديد في صفوف بايرن ميونيخ - الذي يستعد لمباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا - عقب مباراة الدوري الألماني التي أقيمت أمس في ليفركوزن ضد باير.

في هذه المباراة الكبيرة، كان هناك حادثتان نوقشتا على نطاق واسع وأثارتا جدلاً واسعاً في الأوساط البافارية: الهدف الملغى لهاري كين في الدقيقة 63 وطرد لويس دياز في الدقيقة 84 بسبب إنذارين متتاليين لادعاء التمثيل.

انتهت المباراة بنتيجة 1-1 (مع بايرن ميونيخ في 9 ضد 11)، لكن قرارات الحكم دينجرت أثارت الجدل والتساؤلات.

    لنبدأ بالحادثة الأولى: الهدف الذي لم يُحتسب لكين. في البداية، تم اعتماد الهدف، لكن بعد ذلك تدخل نظام الفيديو المساعد (VAR) وألغى الهدف بسبب لمسة باليد من جانب المهاجم الإنجليزي (كان ذراع اللاعب، من وجهة نظر بايرن ميونيخ، ملتصقاً بجسمه). ثم أوضح الحكم أنه لم ير اللمسة لأنها كانت محجوبة عن رؤيته، لكن الصور اللاحقة أوضحت له وجودها وظهور حركة طفيفة للذراع من جانب لاعب توتنهام السابق.

    في نهاية المباراة، سقط لويس دياز داخل منطقة جزاء باير ليفركوزن بعد احتكاك مع الحارس المنافس بلاسويتش، لكنه نهض على الفور دون احتجاج. ومع ذلك، أخرج الحكم دينجرت البطاقة الصفراء الثانية، وطرد المهاجم الكولومبي، مما أثار احتجاجات عديدة من جانب بايرن ميونيخ.

    في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، وبعد مراجعة اللقطات، أدلى الحكم بالتصريحات التالية حول الواقعة، وفقاً لما نقلته قناة "سكاي سبورتس دي": "من موقعي، بدا لي أن دياز قد اندفع بنفسه. وبعد مشاهدة مقاطع الفيديو، أقول: إنها ليست ركلة جزاء، والبطاقة الصفراء الثانية كانت قاسية للغاية. لو كنت قد شاهدت هذه اللقطات من قبل، لما طردته".

