غضب برشلونة مبرر: امتدادًا للتغييرات المستمرة نحو راحة اللاعبين.. لماذا لا يتم دمج المزيد من فترات التوقف؟

سادت حالة من الاستياء الشديد داخل أروقة نادي برشلونة الإسباني عقب الإعلان رسميًا عن إصابة الجناح البرازيلي رافينيا دياز خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ودية أمام فرنسا أقيمت في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الضربة الموجعة في توقيت هو الأصعب على الإطلاق لبرشلونة حيث يمثل شهر مارس من كل عام عنق الزجاجة الذي يحدد مصير الموسم بأكمله.

فقدان لاعب بحجم رافينيا لمدة تصل إلى خمسة أسابيع يعني غيابه عن عدد كبير من المباريات المحتملة تتوزع بين الدوري المحلي ومواجهتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد.

هذا الغياب لا يمثل مجرد خسارة فنية لمدرب الفريق هانز فليك بل هو تهديد مباشر لمقدرات النادي الذي يقاتل على جبهات متعددة لتأمين عوائد مالية وجوائز ضخمة تضمن له الاستقرار في ظل ظروفه الاقتصادية المعروفة.



