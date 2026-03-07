Getty Images Sport
"غضبوا من من وقع مع ترينت!" - ألكسندر-أرنولد يتعرض لانتقادات لاذعة من الصحافة الإسبانية بسبب إهماله الدفاعي رغم فوز ريال مدريد
خطأ ترينت المكلف
اللاعب الدولي الإنجليزي، الذي خاض مباراته الثامنة فقط في الدوري الإسباني منذ انتقاله المثير للانتباه من أنفيلد في الصيف، كان السبب الرئيسي في هدف التعادل الذي سجله سيلتا. بعد أن منح أوريلين تشواميني التقدم لفريق أربيلوا، فشل ألكسندر-أرنولد في التعامل مع كرة طويلة، مما سمح لويلوت سويدبرغ بتجاوزه وتمرير الكرة إلى بورخا إغليسياس الذي سجل هدفاً سهلاً.
الصحافة الإسبانية تصدر حكماً قاسياً
كانت تداعيات هذا الخطأ فورية، حيث قادت صحيفة ماركا الإسبانية البارزة الحملة بتقييم لاذع لأداء الظهير الأيمن. كانت انتقاداتهم حادة بشكل خاص، حيث أشاروا إلى أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بدا عاجزًا تمامًا خلال المرحلة الدفاعية الحاسمة التي أدت إلى هدف سيلتا.
وكتبت الصحيفة في تقريرها عن المباراة: "كل ما احتاجه ويليوت هو تمريرة طويلة فوق ترينت ليكشف ضعف الظهير الأقل دفاعية في الدوري الإسباني".
وفي تحليل لاذع، كتبت ماركا: "لا تندهشوا من ألكسندر-أرنولد. لقد كان دائمًا هكذا. قال كلوب ذلك بنفسه بعد مغادرته ليفربول: "لقد فشلت في تعليمه كيفية الدفاع". يعرف أي شخص يشاهد ليفربول بانتظام أن ترينت ليس بالضبط مدافعًا قويًا؛ تكمن قوته في الدفع إلى الأمام وتوزيع الكرة بتمريراته الرائعة. لكن الدفاع؟ انسوا الأمر، كما ثبت مرة أخرى مع الهدف الأول لسلتا. السؤال الوحيد هو ما إذا كان لا يعرف كيف يفعل ذلك أم أنه ببساطة لا يريد.
"لذا، إذا كنت من مشجعي ريال مدريد، فلا تغضب من الظهير الإنجليزي إذا لم تعجبك أدائه الدفاعي. إن كان هناك ما يغضبك، فليكن من غضبك موجهًا إلى من وقع معه".
ثنائية أسطورة ليفربول
تؤكد هذه الانتقادات الجدل الدائر منذ فترة طويلة حول وعي ألكسندر-أرنولد الدفاعي مقابل أدائه الهجومي المتميز. في حين أن تمريراته ورؤيته لا تزالان من الطراز العالمي، يبدو أن وسائل الإعلام الإسبانية أقل استعدادًا للتسامح مع الضعف الدفاعي الذي عانى منه أحيانًا خلال فترة وجوده في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة مع اشتداد المنافسة على اللقب.
وأكدت صحيفة ماركا على أهميته في أحد الأهداف، قائلة: "بدأ ترينت الهجوم بتمريرة طويلة إلى فينيسيوس، الذي أثبت أنه أسرع من مدافعي سيلتا فيغو. سدد الكرة في القائم، الذي فقد توازنه بسبب جافي رودريغيز في لحظة التسديد. كان هناك وقت كانت مثل هذه الأفعال تعتبر أخطاء لأنها حالت دون تسجيل هدف. روح القاعدة، وكل ذلك. ثم هدد تشواميني من مسافة بعيدة، مما أجبر رادو على التصدي له بشكل جيد، وهو الذي يقوم أيضًا بإنقاذات حاسمة. في المرة التالية، لم يستطع فعل شيء حيال ركلة ركنية جيدة التنفيذ. ترينت أخذها قصيرة، أردا استدار، ومرر الكرة إلى حافة منطقة الجزاء، وأوريليان وضعها داخل القائم. 0-1".
الخلاص بفضل سحر فالفيردي
لحسن حظ الظهير الأيمن، لم تكلف أخطاؤه ريال مدريد نقطتين ثمينتين في السباق على اللقب. هدف الدقيقة 94 الدرامي من فيديريكو فالفيردي، بعد صراع أمام المرمى بدأ جزئياً بتمريرة من ألكسندر أرنولد، ضمن للبلانكوس التقدم بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر في صدارة الترتيب.
هذا الفوز الصعب يبقي الضغط على فريق هانسي فليك، الذي يواجه أتلتيك بلباو اليوم، لكنه يمثل تحذيرًا قويًا لألكسندر أرنولد. في حين أن الفوز يخفي العديد من العيوب، سرعان ما أدرك الإنجليزي "المحتار" أن كل خطأ في ريال مدريد يتم تحليله بدقة جراحية من قبل وسائل الإعلام المتعطشة للكمال.
