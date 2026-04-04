"غريب الأطوار اللعين" - زميل إرلينغ هالاند في مانشستر سيتي يسخر منه بضراوة برسالة جنونية على كرة بطل الهاتريك بعد السحق الذي تعرض له ليفربول
مفاجأة «غريبة» من هالاند بعد المباراة
بعد صافرة نهاية المباراة في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب الاتحاد، نشر هالاند صورة له على إنستغرام وهو يحمل كرة المباراة، وعلق عليها بعبارة "ليس يوم سبت سيئًا"، لكن الرسالة التي كتبها أحد زملائه عليها هي التي احتلت عناوين الأخبار. وسط التوقيعات المعتادة، اختار أحد اللاعبين تقييمًا أكثر صراحة، ووصفه بـ"غريب الأطوار اللعين" بينما كان يحتفل بأول ثلاثية له مع النادي منذ أغسطس 2024.
تسلط هذه المزحة الضوء على المكانة الفريدة التي يتمتع بها هالاند داخل غرفة ملابس مانشستر سيتي، حيث لا تزال كفاءته الآلية أمام المرمى تذهل زملاءه. على الرغم من المزاح الخفيف، بدا المهاجم متأملاً عند مناقشة مستواه الأخير، معترفاً بأن أدائه في عام 2026 لم يصل إلى توقعاته العالية.
"الفريق ليس جيدًا بما يكفي"، يقول هالاند
وقال هالاند لشبكة TNT Sports عقب الفوز الساحق على فريق أرني سلوت: "كان أداءنا متقلبًا للغاية، وهذا لم يكن جيدًا بما يكفي". ورغم أن المهاجم - الذي سجل 33 هدفًا مذهلاً هذا الموسم - كان غزير التهديف قبل عيد الميلاد، إلا أنه واجه صعوبة في تسجيل الأهداف منذ بداية العام الجديد، مما أثار تساؤلات حول قدرته على الحفاظ على مستواه التهديفي الخيالي.
كما أعرب المهاجم عن إحباطه من جدول مباريات مانشستر سيتي الحالي، مشيرًا إلى أن غياب المباريات الأوروبية قد غيّر ديناميكية موسم الفريق. وأضاف: "في الوقت الحالي، هذه أسبوع طويل بالنسبة لنا لأننا لا نشارك في دوري أبطال أوروبا، وهو أمر غير مرضٍ تمامًا، لكن علينا مواجهة تشيلسي في مباراة أخرى"، مركّزًا اهتمامه بشكل كامل على مباراة نصف النهائي المقبلة في ويمبلي.
ليندرز يشيد بـ«اللمسة النهائية الرائعة»
في غياب المدرب بيب جوارديولا الموقوف، تولى مساعد المدرب بيب ليندرز زمام الأمور على خط التماس، وأُعجب بشدة بالهدف الثاني الذي سجله هالاند - وهو رأسية قوية من عرضية أنطوان سيمينيو. وقد أعجب ليندرز، الذي شاهد عن قرب العديد من أفضل المهاجمين في العالم، بشكل خاص بالقدرات البدنية الهائلة التي أظهرها هالاند، في الوقت الذي تأهل فيه مانشستر سيتي بسهولة إلى الدور نصف النهائي.
قال ليندرز: "عملت مع الكثير من المهاجمين الجيدين، الذين سجلوا الكثير من الأهداف". "الهدف الثاني كان جنونياً، الطريقة التي هاجم بها، طيرانه، الطريقة التي وضع بها الكرة في الزاوية. أحب أهداف المهاجمين من الطراز القديم هذه". #
واكتمل رصيد هالاند بهدف من ركلة جزاء وهدفاً دقيقاً من أسفل العارضة بعد تمريرة من الشاب نيكو أورايلي.
كيف أصبح لاعبًا بارعًا في تسجيل الأهداف
سارع ليندرز للدفاع عن المهاجم في مواجهة الانتقادات الأخيرة، مشيرًا إلى العبء البدني والذهني الهائل الملقى على عاتق اللاعب الدولي النرويجي. وبعد أن حصل على راحة إضافية خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة، حيث لعب مباراة واحدة فقط من مباراتي النرويج، بدا هالاند أكثر حدة وحيوية بشكل ملحوظ في ضغطه وحركته.
وأوضح ليندرز: "ما نطلبه [من هالاند] أمر جنوني. الضغط والركض داخل منطقة الجزاء والاحتفاظ بالكرة - هناك الكثير من الأمور التي نطلبها منه، ويجب عليه القيام بها كل ثلاثة أيام. لن تسير الأمور دائمًا كما تريد في موسم طويل، لكن عودته بهذه الطريقة تظهر قوة شخصيته وعقليته. إنه آلة يمكن العمل معها".