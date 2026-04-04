"غريب الأطوار اللعين" - زميل إرلينغ هالاند في مانشستر سيتي يسخر منه بضراوة برسالة جنونية على كرة بطل الهاتريك بعد السحق الذي تعرض له ليفربول

بعد صافرة نهاية المباراة في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب الاتحاد، نشر هالاند صورة له على إنستغرام وهو يحمل كرة المباراة، وعلق عليها بعبارة "ليس يوم سبت سيئًا"، لكن الرسالة التي كتبها أحد زملائه عليها هي التي احتلت عناوين الأخبار. وسط التوقيعات المعتادة، اختار أحد اللاعبين تقييمًا أكثر صراحة، ووصفه بـ"غريب الأطوار اللعين" بينما كان يحتفل بأول ثلاثية له مع النادي منذ أغسطس 2024.

تسلط هذه المزحة الضوء على المكانة الفريدة التي يتمتع بها هالاند داخل غرفة ملابس مانشستر سيتي، حيث لا تزال كفاءته الآلية أمام المرمى تذهل زملاءه. على الرغم من المزاح الخفيف، بدا المهاجم متأملاً عند مناقشة مستواه الأخير، معترفاً بأن أدائه في عام 2026 لم يصل إلى توقعاته العالية.







