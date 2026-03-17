Gabriele GravinaGetty Images
Emanuele Tramacere

ترجمه

غرافينا: "أجواء لا تطاق تجاه الحكام. نظام "أوبن فار"؟ الشفافية تُستغل لأغراض سياسية، وهذا أمر غير مقبول"

لا شك أن موضوع التحكيم هو الأكثر إثارة للجدل في الدوري الإيطالي حالياً. فالأخطاء المتتالية تؤثر على مسار البطولة وأهداف الفرق العشرين المشاركة، لدرجة أن رابطة الدوري الإيطالي والهيئة التحكيمية اتفقتا على عقد لقاء مفتوح في الأيام المقبلة. 

لكن من تحدث اليوم دفاعًا عن عالم التحكيم هو الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الذي، من خلال رئيسه غابرييل غرافينا، سلط الضوء على الأجواء التي تكاد تكون مرعبة والتي يُطلب من هؤلاء الشباب العمل فيها. 

وفي حديثه على هامش المؤتمر الصحفي لجائزة بيرزوت، أشار رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلى إمكانية إلغاء برنامج "OpenVar" الذي يبث على قناة DAZN، والذي يعرض تسجيلات صوتية من غرفة VAR ويعلق على الأخطاء التي تحدث على أرض الملعب.

إليكم كلماته.

  • "لا يمكن محو الخطأ"

    "إذا كنا نعتقد أن الأخطاء التحكيمية يمكن القضاء عليها بنسبة 100٪ في كل مباراة، فأقول لكم اليوم إن ذلك لن يكون ممكناً أبداً. نحن نعمل من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة. أما إذا حدثت حالتان في عشرين مباراة، فهذا أمر طبيعي، مقارنةً بالعشر حالات التي كانت تحدث قبل بضع سنوات"
    • إعلان

  • "مناخ لا يطاق"

    "أعتقد أن هناك ما يستدعي إعادة النظر في سلوكنا. لقد ساد اليوم جو معين ونحن ندرك ذلك؛ فهناك جو لا يطاق في إدارة هذه المرحلة الحرجة من الدوري الإيطالي. علينا أن نستعيد الهدوء، بحيث يساهم كل واحد منا بجزء صغير".

  • هل تم إلغاء OPEN VAR؟

    "فيما يتعلق بنظام Open VAR، سنبدأ في إعادة النظر في الأمر: من الواضح أن استعدادنا لتحقيق أقصى درجات الشفافية قد تم استغلاله، لذا سيتعين علينا إعادة النظر في الأمر مع الاتحاد الدولي للحكام (AIA) استعداداً للعام المقبل. الهدف هو التباحث دائماً، ولكن الأهم من ذلك هو تجنب أي شكل من أشكال الاستغلال السلبي. 

    هناك علاقة تعاون وثيق مع الاتحاد الدولي للحكام (AIA) ونحن نتشاور معهم لأننا نرغب في تهيئة الظروف المثالية لوضع الحكام في أفضل وضع لأداء مهامهم على أكمل وجه".

