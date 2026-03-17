غرافينا: "أجواء لا تطاق تجاه الحكام. نظام "أوبن فار"؟ الشفافية تُستغل لأغراض سياسية، وهذا أمر غير مقبول"

لا شك أن موضوع التحكيم هو الأكثر إثارة للجدل في الدوري الإيطالي حالياً. فالأخطاء المتتالية تؤثر على مسار البطولة وأهداف الفرق العشرين المشاركة، لدرجة أن رابطة الدوري الإيطالي والهيئة التحكيمية اتفقتا على عقد لقاء مفتوح في الأيام المقبلة.

لكن من تحدث اليوم دفاعًا عن عالم التحكيم هو الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الذي، من خلال رئيسه غابرييل غرافينا، سلط الضوء على الأجواء التي تكاد تكون مرعبة والتي يُطلب من هؤلاء الشباب العمل فيها.

وفي حديثه على هامش المؤتمر الصحفي لجائزة بيرزوت، أشار رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلى إمكانية إلغاء برنامج "OpenVar" الذي يبث على قناة DAZN، والذي يعرض تسجيلات صوتية من غرفة VAR ويعلق على الأخطاء التي تحدث على أرض الملعب.

