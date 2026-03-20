غايتانو داغوستينو في برنامج «CM»: «تقنية الفار بهذه الطريقة لا فائدة منها: فهي ذاتية وتسلب المتعة من المباراة. إيطاليا تخشى مباريات التصفيات»

تعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في عطلة نهاية الأسبوع. ستُقام المباراة في ويمبلي على لقب كأس الرابطة، وهي مباراة يمكن مشاهدتها مجانًا وبشكل حصري على قناة Cronache di Spogliatoio على يوتيوب. وسيتولى التعليق، ابتداءً من الساعة 5 مساءً، ماركو كاتانيو وغايتانو داغوستينو، الذي قدم المباراة على موقع Calciomercato.com بالقول: "أتوقع مباراة رائعة، ستكون تكتيكية للغاية في البداية. إنهما فريقان يعرفان بعضهما البعض، ويحترمان ويخشيان بعضهما البعض. ولكن كما يحدث غالبًا عندما نتحدث عن كرة القدم الإنجليزية، يكفي حدث واحد، شرارة واحدة، لإشعال المباراة، وإثارة الجماهير وتغيير كل شيء. آمل أن تكون مباراة مفتوحة، مع العديد من الفرص، وأرسنال بالتأكيد في وضع أفضل".



