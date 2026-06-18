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علي سمير

غانا وبنما | ليتهم جلبوا رينارد .. سيمينيو سيعيش كابوس صلاح مع كيروش وانتظروا تصريحات "القماشة" قريبًا !

فقرات ومقالات
غانا
كأس العالم
إنجلترا ضد غانا
إنجلترا
أنطوان سيمينيو
كارلوس كيروش
بيب جوارديولا
محمد صلاح

انتصار يطرح العديد من علامات الاستفهام

جرت العادة عند الحديث عن المنتخبات الوطنية قبل البطولات الكبرى، بأن المدرب الذي يتواجد بمنصبه منذ فترة طويلة، له أولوية على المدير الفني القادم في فترة طوارىء، وهنا جاء كارلوس كيروش لتدمير هذه القاعدة مع غانا، ولكن بطريقة تحيط بها الكثير من الشكوك!

ممثل قارة إفريقيا استهل مشاركاته في المجموعة الثانية عشر من كأس العالم 2026، بانتصار صعب على بنما بهدف دون رد سجله اللاعب كاليب ييرينكي في الوقت القاتل.

المباراة بدأت بصورة مملة وكانت في طريقها إلى التعادل السلبي، لكن التغييرات التي أجراها كيروش جاءت بنتيجة إيجابية للغاية، لينجح البرتغالي في تحقيق الفوز، حتى ترتفع حظوظه في عبور دور الـ48 من المونديال.

هل بنما فعلًا حصالة؟ وماذا فعل أنطوان سيمينيو نجم مانشستر سيتي، وكيف كان أداء غانا مع كيروش؟ كلها تساؤلات سنحاول الإجابة عليها!

  • Ghana v Panama: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    هالاند كسر القاعدة .. ماذا عن سيمينيو؟

    لو قمنا بإلقاء نظرة سريعة على جميع لاعبي الخط الهجومي لمانشستر سيتي في كأس العالم، سنجد أن الجميع لم يظهر بشكل لافت باستثناء إرلينج هالاند وتألقه أمام العراق بتسجيل هدفين.

    رغم تتويجه بجائزة رجل المباراة، إلا أنطوان سيمينيو نجم سيتي الذي عاش موسمًا جيدًا تحت قيادة بيب جوارديولا، لم يظهر بمستواه المعروف اليوم، بينما كان زميله براندون توماس أسانتي هو نجم الفريق والمتسبب في هدف الفوز.

    المثير هنا أن سيمينيو نجح وفقًا للمعطيات التي تفرضها طبيعة كيروش وأسلوبه وليس وفقًا لمقوماته وإمكانياته العالية، خاصة وأنه لم يقم بأي مراوغة ناجحة ولم يسدد أي كرة على المرمى، ولم يلعب أي عرضية ناجحة، واختفت فعاليته في الثلث الأخيرة كما هو معروف عنه، باستثناء مساهمته في هجمة خطيرة أدت إلى خروج بلاده فائزة في اللحظات الأخيرة.

    أرقام غريبة أمام الخصم الأسهل في المجموعة، ولا تعكس الحالة المميزة التي يعيشها سيمينيو باعتباره النجم الأول لغانا في الوقت الحالي، واللاعب الذي يجب على كيروش استغلاله بأقصى شكل ممكن.

    لتقريب الصورة :

    معايير كيروش لنجاح سيمينيو : أشياء مثل دقة التمرير وعدم فقدان الكرة في أماكن خطيرة والإجادة في الالتحامات.

    معايير اللاعب نفسه مع بورنموث ومانشستر سيتي : مهاجمة المساحات والقوة الانفجارية العالية وضرب الخطوط خاصة في التحولات، المراوغات المباشرة المؤدية إلى الوصول للمرمى ودقة التسديد عند التواجد في الثلث الأخير.


    ولكن مستوى سيمينيو يعتبر أفضل بقليل من باقي عناصر هجوم مانشستر سيتي الذي بناه بيب جوارديولا قبل رحيله في المونديال باستثناء هالاند، جيريمي دوكو عاش كابوسًا أمام مصر مع بلجيكا، وبرناردو سيلفا "لاعب سابق في سيتي منضم حديثًا لريال مدريد" لم يتألق مع البرتغال ضد الكونغو.

    وأيضًا عمر مرموش نجم الفريق الإنجليزي، كان الحلقة الأضعف في هجوم مصر خلال تعادلها التاريخي مع بلجيكا في افتتاح منافساتها بمرحلة دور المجموعات، بينما سجل هالاند هدفين وساهم في انتصار هام للنرويج على العراق 4/1.

    وبالعودة إلى سيمينيو، يبدو لنا أنه سيكون ضحية لأسلوب كيروش المتحفظ .. الآن يتم الاحتفاء به ورفعه على الأعناق رغم قلة إسهاماته وفعاليته أمام المرمى، وعندما تكون النتيجة سلبية، سيقول له الجميع: أين كنت؟ أنت تلعب في مانشستر سيتي وعليك أن تنقذنا وتحمل الفريق على أكتافك 90 دقيقة!

    وسيتعرض لانتقادات لاذعة من أبناء بلاده واتهامات بالتخاذل، تكرارًا لما حدث مع محمد صلاح في مصر، وتعرضه لانتقادات بسبب مستواه خلال فترة البرتغالي، بالإضافة إلى التكهنات التي دارت حول تدخلاته بقرارات الجهاز الفني.

    ويأتي ذلك لأنه خلال فترة كيروش، كان يعيش صلاح واحدة من أفضل فتراته مع ليفربول من 2021 إلى 2022، وتعجب الجميع وقتها لماذا لا يقدم النجم المصري نفس مستوياته مع الريدز بقميص الفراعنة، والسبب الأوضح كان عدم حصوله على الحرية الكافية التي كان يتمتع بها في أنفيلد، والعقلية الدفاعية لكيروش عكس يورجن كلوب مدرب الفريق الإنجليزي بتلك الفترة.

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  • panama Getty Images

    بنما لن تتأهل ولكنها ليست حصالة

    بالنظر إلى معطيات المباراة، سنجد أن بنما وغانا ظهرت عليهما حالة من الرهبة بسبب المشاركة في حدث بحجم كأس العالم، خاصة الأولى التي لا تمتلك أي خبرة في المشاركة بالبطولات الكبرى.

    المدرب توماس كريستيانسن دخل المباراة بجرأة شديدة، حيث استبعد القائد المخضرم أنيبال جودوي وزميله أدالبرتو كاراسكييا، رغم القيمة الكبيرة التي يتمتع بها كل منهما، ودفع بكارلوس هارفي ويويل بارسيناس، وذلك لتنشيط الفريق هجوميًا وخلق الكثير من الفرص المهددة للخصم.

    عدم تواجد جودوي كأساسي كان مفاجأة مدوية، لأن اللاعب خاض 159 مباراة دولية مع بنما، وكان جزءًا من أبرز إنجازات الفريق خلال الفترة الأخيرة، والغريب أن الأمر انعكس بالإيجاب على فريقه، قبل أن يدخل كبديل لمساعدة باقي اللاعبين.

    كريستيانسن يقود بنما منذ عام 2020، ونجح في بناء هوية واضحة للفريق، ساعدته على تحقيق انتصارات بارزة مثل التغلب على الولايات المتحدة في كوبا أمريكا 2024 ودوري أمم الكونكاكاف 2025، والمباراة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، تؤكد أن المنتخب المغمور لن يكون صيدًا سهلًا وحصالة، حتى وإن أصبح على وشك الخروج مبكرًا قبل مواجهتي إنجلترا وكرواتيا.

    بنما ظهرت في الشوط الأول أكثر ارتياحًا في التعامل مع مجريات المباراة لتنفيذ أسلوبها وهويتها، قبل أن ينخفض مستواها في الشوط الثاني، وهو الأمر الذي قد يرجع إلى ارتفاع معدل الأعمار بالفريق، حيث يعتبر الأعلى من بين جميع منتخبات المونديال، ويصل المتوسط إلى 30.4 سنة، ولا يوجد أي لاعب أقل من 24 عامًا بالفريق.

  • Ghana v Panama: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كيروش لن يتغير أبدًا

    المدرب البرتغالي ليس غريبًا علينا، سبق أن قام بتدريب الإمارات والسعودية ومصر وقطر وعمان، وأسلوبه واضح في أغلب تجاربه ..الدفاع لأن القماشة لا تساعد عىلى القيام بأكثر من ذلك!

    ربما لا تعيش غانا أفضل فتراتها الكروية، ولا تتمتع بجيل ذهبي مثل الذي جمع مايكل إيسيان وأسامواه جيان وسولي علي مونتاري وغيرهم بفريق واحد، ولكن هل هي بهذا الضعف حتى تظهر بتلك الصورة المملة أمام بنما؟

    من المفهوم أن تترك غانا الاستحواذ ضد إنجلترا وحتى كرواتيا، ولكن من الغريب أن تستحوذ بنما على الكرة بنسبة 62% مقابل 38% فقط لصالح البلاك ستارز.

    الفرص الخطيرة أيضًا وصل عددها إلى 2 لصالح بنما مقابل واحدة فقط لغانا، وهو ما يعكس حالة التراجع غير المبرر من كيروش وتحفظه الزائد، الذي منح الخصم أفضلية غير متوقعة.

    مجمل التسديدات خلال المباراة وصل إلى 11 لصالح بنما و 8 لغانا، وعلى جماهير المنتخب المغمور الاستمتاع بهذه الأرقام لأطول فترة ممكنة، لأنها لن تتكرر في المباراتين القادمتين بدور المجموعات.

    العذر الوحيد لكيروش على هذه الحالة، هي حقيقة أنه تم تعيينه كمدرب طوارىء بعد إقالة أوتو أدو في نهاية مارس الماضي، بعد سلسلة من النتائج السيئة شملت الفشل في التأهل إلى أمم إفريقيا 2025 والخسارة وديًا من النمسا وألمانيا.

    كيروش جاء في بداية أبريل ويظهر في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، وهذا الانتصار هو الرابع له من أصل 14 مواجهة خاضها في المونديال.

    المهمة الأولى للبرتغالي كانت إصلاح الدفاع المتهالك، ولذلك لعب متحفظًا ببداية المباراة وأجلس العديد من اللاعبين الهجوميين المميزين على الدكة، قبل الدفع بهم في الشوط الثاني لتحقيق الفوز.

    والسؤال هنا، هل كان الأمر ضروريًا أمام بنما؟ هل المنافس بهذه القوة حتى تلعب بصورة متحفظة بتلك الدرجة؟ متى ستجازف وتهاجم؟

    مصر هاجمت بلجيكا وكانت على وشك الفوز، الكونغو لم تخشى البرتغال، كاب فيردي تعادلت مع إسبانيا، كوت ديفوار هزمت الإكوادور، وأستراليا تغلبت على تركيا، والآن أنت تدافع أمام بنما؟

    إنها عادة لا تتغير، والإجابة سهلة في حالة الفشل، كيروش سيخرج مثلما فعل مرارًا وتكرارًا مع مصر، ليقول إن الإمكانيات لم تساعده ولم يكن بالإمكان أفضل مما كان، ولو نجح سيخرج لمعايرة الجميع بما فعله، لأنه خلق من "التراب ذهب".

    في الحقيقة، لو كانت غانا اعتمدت على هيرفي رينارد مدرب السعودية السابق، لاختلفت الصورة الهجومية للفريق وفاز بطريقة أكثر سهولة على بنما، ولكن الفرنسي لم يتوصل لاتفاق نهائي مع الاتحاد الغاني.

    الكرة تتحكم فيها تفاصيل صغيرة، الآن كيروش يُعامل مثل الأبطال بسبب الهدف الذي جاء في اللحظات الأخيرة، ليختفي الحديث بين الجماهير الغانية عن تحفظه الزائد، قبل أن يظهر قريبًا عندما تسوء النتائج ويخرج الفريق بلا أي شيء، وهذه طبيعة اللعبة .. الانتصارات تخفي العيوب والهزائم تفضحها!

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