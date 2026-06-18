غانا وبنما | ليتهم جلبوا رينارد .. سيمينيو سيعيش كابوس صلاح مع كيروش وانتظروا تصريحات "القماشة" قريبًا !

المدرب البرتغالي ليس غريبًا علينا، سبق أن قام بتدريب الإمارات والسعودية ومصر وقطر وعمان، وأسلوبه واضح في أغلب تجاربه ..الدفاع لأن القماشة لا تساعد عىلى القيام بأكثر من ذلك!
ربما لا تعيش غانا أفضل فتراتها الكروية، ولا تتمتع بجيل ذهبي مثل الذي جمع مايكل إيسيان وأسامواه جيان وسولي علي مونتاري وغيرهم بفريق واحد، ولكن هل هي بهذا الضعف حتى تظهر بتلك الصورة المملة أمام بنما؟
من المفهوم أن تترك غانا الاستحواذ ضد إنجلترا وحتى كرواتيا، ولكن من الغريب أن تستحوذ بنما على الكرة بنسبة 62% مقابل 38% فقط لصالح البلاك ستارز.
الفرص الخطيرة أيضًا وصل عددها إلى 2 لصالح بنما مقابل واحدة فقط لغانا، وهو ما يعكس حالة التراجع غير المبرر من كيروش وتحفظه الزائد، الذي منح الخصم أفضلية غير متوقعة.
مجمل التسديدات خلال المباراة وصل إلى 11 لصالح بنما و 8 لغانا، وعلى جماهير المنتخب المغمور الاستمتاع بهذه الأرقام لأطول فترة ممكنة، لأنها لن تتكرر في المباراتين القادمتين بدور المجموعات.
العذر الوحيد لكيروش على هذه الحالة، هي حقيقة أنه تم تعيينه كمدرب طوارىء بعد إقالة أوتو أدو في نهاية مارس الماضي، بعد سلسلة من النتائج السيئة شملت الفشل في التأهل إلى أمم إفريقيا 2025 والخسارة وديًا من النمسا وألمانيا.
كيروش جاء في بداية أبريل ويظهر في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، وهذا الانتصار هو الرابع له من أصل 14 مواجهة خاضها في المونديال.
المهمة الأولى للبرتغالي كانت إصلاح الدفاع المتهالك، ولذلك لعب متحفظًا ببداية المباراة وأجلس العديد من اللاعبين الهجوميين المميزين على الدكة، قبل الدفع بهم في الشوط الثاني لتحقيق الفوز.
والسؤال هنا، هل كان الأمر ضروريًا أمام بنما؟ هل المنافس بهذه القوة حتى تلعب بصورة متحفظة بتلك الدرجة؟ متى ستجازف وتهاجم؟
مصر هاجمت بلجيكا وكانت على وشك الفوز، الكونغو لم تخشى البرتغال، كاب فيردي تعادلت مع إسبانيا، كوت ديفوار هزمت الإكوادور، وأستراليا تغلبت على تركيا، والآن أنت تدافع أمام بنما؟
إنها عادة لا تتغير، والإجابة سهلة في حالة الفشل، كيروش سيخرج مثلما فعل مرارًا وتكرارًا مع مصر، ليقول إن الإمكانيات لم تساعده ولم يكن بالإمكان أفضل مما كان، ولو نجح سيخرج لمعايرة الجميع بما فعله، لأنه خلق من "التراب ذهب".
في الحقيقة، لو كانت غانا اعتمدت على هيرفي رينارد مدرب السعودية السابق، لاختلفت الصورة الهجومية للفريق وفاز بطريقة أكثر سهولة على بنما، ولكن الفرنسي لم يتوصل لاتفاق نهائي مع الاتحاد الغاني.
الكرة تتحكم فيها تفاصيل صغيرة، الآن كيروش يُعامل مثل الأبطال بسبب الهدف الذي جاء في اللحظات الأخيرة، ليختفي الحديث بين الجماهير الغانية عن تحفظه الزائد، قبل أن يظهر قريبًا عندما تسوء النتائج ويخرج الفريق بلا أي شيء، وهذه طبيعة اللعبة .. الانتصارات تخفي العيوب والهزائم تفضحها!