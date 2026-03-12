غالياني: "برلسكوني كان يفكر بشكل كبير، سأروي لكم كيف حصلنا على ساكي وأنشيلوتي ونستا وإبراهيموفيتش. من هنا جاءت أيام الكوندور"

أخيرًا، قصة طويلة عن المفاوضات التي أعادت زلاتان إبراهيموفيتش إلى إيطاليا: "سأروي قصة إبراهيموفيتش. كنت في برشلونة مع رئيس نادي برشلونة ومينو رايولا. في العام السابق، كان الإسبان قد اشتروا إبراهيموفيتش من إنتر ميلان بمبلغ ضخم. كنت أعتقد أنه من المستحيل الحصول عليه بعد عام واحد فقط. قبل أيام قليلة من انتهاء فترة الانتقالات، اتصل بي رايولا، الذي كان سيد سوق الانتقالات، وأخبرني أن أذهب إلى برشلونة لأن الأمر ممكن. ذهبت إلى برشلونة وبدأت معركة كبيرة لضم إيبرا، وفي النهاية تمكنت من ضمه على سبيل الإعارة مع حق الشراء. كان عليّ إقناع إيبرا، فذهبت إلى منزله حيث كانت زوجته وأطفاله. خرجت زوجته في الصباح، وعادت في وقت مبكر من بعد الظهر ووجدتني هناك. لم تسأل من قبل عن هويتي. أخبرها إيبرا بذلك وأضاف أنه ما دمت لم أوقع مع ميلان، فلن أغادر منزلهم. ثم وقع زلاتان، وفازنا بالدوري ذلك العام".
ضربة معلم - "الضربة المعلم التي أشاركها مع برايدا كانت ماركو فان باستن. ربما لم تكن أصعب ضربة، لكنني أعتقد أن ماركو كان الأفضل على الإطلاق".