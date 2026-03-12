Goal.com
مباشر
Grafica Calciomercato Galliani Milan 2025 16.9Calciomercato/Getty Images
Gabriele Stragapede

ترجمه

غالياني: "برلسكوني كان يفكر بشكل كبير، سأروي لكم كيف حصلنا على ساكي وأنشيلوتي ونستا وإبراهيموفيتش. من هنا جاءت أيام الكوندور"

قصة كل ما وراء الكواليس عن أفضل الصفقات في مسيرة المدير التنفيذي السابق للروسونيرو.

حياة مكرسة لكرة القدم، مسيرة مهنية رائعة في إدارة نادي ميلان.

أدريانو غالياني، المدير التنفيذي السابق للروسونيرو، أجرى مقابلة طويلة مع بودكاست Colpi da Maestro. كثير من الحكايات والقصص الخفية التي روى عن تجربته الطويلة في النادي الواقع في شارع ألدو روسي، بما في ذلك كلماته الأولى التي اختار فيها أفضل موسم قضاه في ميلان: "إذا كان عليّ أن أختار واحدًا من بين 31 عامًا قضيتها في ميلان، فسأقول الموسم 1993-1994".

فيما يلي، جميع تصريحاته.

  • ميلان تحت قيادة ساكي وكابيلو وأنشيلوتي

    في البداية، تحدث غالياني عن مختلف تجارب ميلان مع مدربين من عيار أريغو ساكي وفابيو كابيلو وكارلو أنشيلوتي: "كان ميلان ذلك يفكر بشكل كبير لأن رئيسه، سيلفيو برلسكوني، كان يفكر بشكل كبير. وقد نقل هذا الأمر إلى النادي والمدربين واللاعبين. عندما أفكر في الوقت الذي اخترنا فيه ساكي، كان الناس يقولون إننا مجانين. كان أريغو يجعل فرقه تلعب بشكل جيد، لكنه كان مدربًا لم ينجح في الصعود من دوري الدرجة الثانية مع بارما في العام الذي سبق انضمامه إلى ميلان. كان يُقال إن كابيلو كان المدرب المفضل لدى برلسكوني لأن فابيو لم يكن يدرب منذ سنوات وكان يعمل في مجال آخر. الضربة الثالثة كانت أنشيلوتي الذي أطلقوا عليه لقب "الخاسر الناجح" لأنه كان في يوفنتوس في العامين السابقين لانضمامه إلى ميلان وحصل على المركز الثاني مرتين. لا ينبغي أن نتذكر فقط الصفقات الرائعة فيما يتعلق باللاعبين، بل أيضًا المدربين. بعد ميلان، عدت إلى مونزا وأعتقد أن الصفقة الرائعة كانت تعيين مدرب فريق برافيرا بالادينو وإحضاره إلى الفريق الأول. المدربون يؤثرون كثيرًا على نتائج الفرق". 

    • إعلان

  • المدربون

    "كانت هناك فترات مختلفة. سأبدأ من ساكي: بالنسبة لبرلسكوني، كان الأهم هو اللعب بشكل جيد. في العام السابق، لعبنا مباراة ودية مع بارما ورأينا أن لاعبي إميليا يلعبون بشكل جيد. في كأس إيطاليا، واجهنا بارما، الذي فاز في ميلانو بلعبه الجيد. سألني برلسكوني إذا كان لاعبو بارما أفضل من لاعبي ميلان، وأجبت بالطبع بالنفي. ثم سألني لماذا يلعبون أفضل منا. أجبت: "لا أعرف، يبدو أن لديهم مدربًا جيدًا". تأهل ميلان في المركز الثاني في تلك المجموعة من كأس إيطاليا التي فاز بها بارما. في دور الـ16، من واجهنا مرة أخرى؟ بارما الذي عاد إلى ميلانو وهزمنا للمرة الثانية. عندها اعتقدنا أن الأمر ليس مصادفة. في مباراة الإياب، دعونا رئيس بارما لتناول العشاء بعد المباراة، وفي ذلك العشاء التقينا ساكي. تحدثنا، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق. في الأشهر التالية، قررنا أن ساكي يتمتع بالصفات المناسبة لتدريب ميلان. بعد انضمامه إلينا، فاز بالدوري الإيطالي في عامه الأول، وكأس الأبطال في عامه الثاني، وكأس الأبطال مرة أخرى في عامه الثالث. عندما انضم إلينا، لم يطلب ساكي أي أموال، بل ترك لي تحديد المبلغ. قال إنه موافق، لكنه أضاف أنه إذا فاز، فسيتم مضاعفة المبلغ خلال العام، وفي الموسم التالي سيبدأ من ضعف المبلغ، وإذا فاز مرة أخرى بالدوري أو كأس الأبطال، فسيتم مضاعفة المبلغ مرة أخرى، ثم نفس الشيء في السنة الثالثة. وهكذا، في النهاية، اشترى بعض الفنادق في ميلانو ماريتيمي (يضحك، محرر)".

  • أيام الكندور

    بعد ذلك، شرح أصل لقب كوندور وما حدث في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات: "نشأ هذا اللقب من فيلم اسمه "ثلاثة أيام من كوندور". فكرت أن ثلاثة أيام من كوندور هي الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات. وصلت إلى مائة سوق انتقالات. بدأت مسيرتي في عام 1975 في مونزا وانتهيت مع سوق مونزا في عام 2025. كانت أول صفقة عبارة عن تبادل: مونزا تحصل على برايدا وتعطي باليرمو بيريسين. أتذكر كل الصفقات. منذ عام 1975، لاحظت شيئًا واحدًا: قيمة اللاعبين تنخفض مع مرور السوق. إذا كنت تريد بيع لاعب، عليك بيعه في بداية السوق، وإذا كنت تريد شراء لاعب، عليك شرائه في نهاية السوق. أعتقد أن جميع الفرق لديها لاعبين أكثر مما تحتاج. لذا، يجب أن تكون أيام الكندور هي الأيام الأخيرة. ليس دائمًا، ولكن غالبًا في الأيام الأخيرة، تتحول الصفقات التي كانت مرفوضة إلى مقبولة، أو حتى الصفقات التي بدت مستحيلة تصبح ممكنة. هكذا تولد أيام الكندور".

  • الضربات التي يفخر بها أكثر

    بعض التصريحات أيضًا عن الصفقات التي كان أكثر فخرًا بها خلال مسيرته: "لنبدأ بالصفقة الأولى من كوندور، وهي كارلو أنشيلوتي. كان ذلك في عام 1987، كان ساكي يريده بأي ثمن، وقد بذل جهدًا كبيرًا للحصول عليه على الرغم من مشاكل ركبته. كان ساكي يقول إن الركبتين يمكن علاجهما، أما العقل فلا. كان ذلك في اليوم قبل الأخير من فترة الانتقالات، وكان رئيس نادي روما يرفض باستمرار. كنت قد فقدت الأمل قليلاً، لكن برايدا كان ذكياً ونظم عشاءً مع نادي روما. في تلك الليلة، أدركنا أن الرئيس يواصل الرفض، بينما ابنه والمدير الرياضي بيرينتي يوافقان. دعاني ابنه إلى روما في اليوم التالي ونظم لقاءً مع والده. وفي صباح اليوم التالي، استقلت الطائرة وتوجهت إلى روما. وما بدا مستحيلاً أصبح حقيقة. أنشيلوتي ساعدنا كثيراً في تلك المواسم، لكنني أعتقد أيضاً شيئاً آخر: لو لم تنشأ تلك العلاقة، لكان كارلو قد انتقل إلى بارما في عام 2022 لأنه كان على وشك التوقيع معهم. حقق كوندور نجاحاً آخر في باريس عام 1997 عندما انتقل ليوناردو من باريس سان جيرمان. كان كابيلو، الذي عاد إلى ميلان، يريده بشدة، لكنني وبرلسكوني لم نرغب في إنفاق المزيد من المال، فقلنا له عن نادينا. لكن بعد ذلك حدث شيء لا يصدق: كنت في فلوريدا، وكان عليّ العودة إلى ميلان في اليوم التالي. وبينما كنت على وشك الذهاب إلى المطار، رأيت لافتة ضخمة مكتوب عليها: "ليوناردو". فاتصلت على الفور بالرئيس برلسكوني وأخبرته أنني رأيت رؤيا، فسافرت إلى باريس لأحضر ليوناردو من باريس سان جيرمان. كنت محظوظًا لأنني كنت أعرف مالكي باريس سان جيرمان جيدًا، فاستقبلوني على الفور، وهكذا حصلنا على ليوناردو. ثم إذا كان عليّ أن أذكر صفقة كبيرة أخرى من كوندور، فسأقول دون شك أليساندرو نيستا. كنت في سردينيا وأتناول القهوة كل صباح مع رئيس نادي لاتسيو، كراغنوتي. كنت قد توصلت معه إلى اتفاق على مبلغ كبير جدًا، 60 مليار ليرة قديمة، لكن بيرلسكوني رفض. كنا قد فزنا في التصفيات التمهيدية، وبالتالي كنا سنشارك في دوري أبطال أوروبا. في تلك الليلة، كان برلسكوني في كوبنهاغن مع رؤساء وزراء آخرين. شاهدت في نشرة الأخبار مقابلة مع الرئيس سُئل فيها عما إذا كان وزراؤه أحرار في التنقل، فأجاب أن الوزراء، في إطار احترام الميزانية، يمكنهم تغيير الميزانية كما يشاؤون. عندها، انتهزت الفرصة، وتمكنت من التحدث إلى برلسكوني عبر أحد حراسه، وسألته: "هل أنا، بصفتي مديرًا لميلان، معادل لوزير؟". أجابني بنعم. فقلت له إننا إذا تعاقدنا مع نستا، فسنفوز بدوري أبطال أوروبا، وإذا فزنا بدوري أبطال أوروبا، فسنحقق أرباحًا كبيرة. بيرلسكوني، ربما بسبب التعب لأن الساعة كانت الرابعة صباحًا، أوضح لي أنني يمكنني التعاقد معه. صديقي فيديل كونفالونييري أخبرني أنني كنت محظوظًا لأنني فهمت على الفور متى كان بيرلسكوني يقول نعم ويفكر بنعم، ويقول نعم ويفكر بلا، ويقول بلا ويفكر بلا، ويقول بلا ويفكر بنعم. جاء نستا وفازنا بدوري أبطال أوروبا الذي سيبقى دائمًا في قلبي. متعة الفوز على إنتر في نصف النهائي ثم يوفنتوس في النهائي هي شيء ربما لن يتكرر أبدًا. وقد ساعدنا نستا كثيرًا".

  • ليلة إبراهيموفيتش والضربة البارعة

    أخيرًا، قصة طويلة عن المفاوضات التي أعادت زلاتان إبراهيموفيتش إلى إيطاليا: "سأروي قصة إبراهيموفيتش. كنت في برشلونة مع رئيس نادي برشلونة ومينو رايولا. في العام السابق، كان الإسبان قد اشتروا إبراهيموفيتش من إنتر ميلان بمبلغ ضخم. كنت أعتقد أنه من المستحيل الحصول عليه بعد عام واحد فقط. قبل أيام قليلة من انتهاء فترة الانتقالات، اتصل بي رايولا، الذي كان سيد سوق الانتقالات، وأخبرني أن أذهب إلى برشلونة لأن الأمر ممكن. ذهبت إلى برشلونة وبدأت معركة كبيرة لضم إيبرا، وفي النهاية تمكنت من ضمه على سبيل الإعارة مع حق الشراء. كان عليّ إقناع إيبرا، فذهبت إلى منزله حيث كانت زوجته وأطفاله. خرجت زوجته في الصباح، وعادت في وقت مبكر من بعد الظهر ووجدتني هناك. لم تسأل من قبل عن هويتي. أخبرها إيبرا بذلك وأضاف أنه ما دمت لم أوقع مع ميلان، فلن أغادر منزلهم. ثم وقع زلاتان، وفازنا بالدوري ذلك العام".

    ضربة معلم - "الضربة المعلم التي أشاركها مع برايدا كانت ماركو فان باستن. ربما لم تكن أصعب ضربة، لكنني أعتقد أن ماركو كان الأفضل على الإطلاق".

الدوري الإيطالي
لاتسيو crest
لاتسيو
لاتسيو
ميلان crest
ميلان
ميلان
0