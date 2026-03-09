Goal.com
FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-WEST HAM
غالطة سراي قلق بشأن فيرجيل فان ديك ونجوم ليفربول "الطوال"، لكن المدرب أوكان بوروك يتطلع إلى تحقيق ميزة كبيرة من مباراة الذهاب "الأكثر أهمية" على أرضه

حث أوكان بوروك، مدرب غلطة سراي، لاعبيه على الاستفادة من قوة جماهير رامز بارك عندما يواجهون ليفربول في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء. ويأمل الفريق التركي في تكرار نجاحه في مرحلة المجموعات، حيث أثبت فوزه 1-0 في اسطنبول أنه قادر على التغلب على عملاق الدوري الإنجليزي على أرضه.

  • الجو في رامز بارك عامل مهم

    يعتمد بوروك على "جدار من الضوضاء" آخر لإرباك فريق أرني سلوت، مشيرًا إلى أن مباراة الذهاب تمثل أفضل فرصة لهم لتعزيز موقفهم في هذه المواجهة. وقال: "مباراة الذهاب هي الأهم. هناك فرق كبيرة - 16 فريقًا كبيرًا - تسير على نفس المسار الذي نسير عليه، وجميعنا لدينا فرصة للتقدم. هدفنا هو الحصول على الأفضلية في المباراة الأولى ضد ليفربول".

    احترام جودة فريق الريدز

    على الرغم من الثقة التي اكتسبها الفريق من اللقاء السابق، إلا أن بوروك لا يخدع نفسه بشأن المهمة التي تنتظره. فقد سلط الضوء على مرونة فريق ليفربول الذي غالباً ما وجد طرقاً للفوز في الدقائق الأخيرة من المباريات هذا الموسم. ومن الواضح أن استعدادات المدرب ركزت على السمات النفسية والتكتيكية للزوار الذين وصلوا إلى تركيا سعياً وراء التعويض.

    "لن يكون لدينا أي عذر على الإطلاق. نحن نلعب على أرضنا وسنبذل قصارى جهدنا. لقد لعبنا ضدهم مرة واحدة ونعرفهم الآن بشكل أفضل"، أوضح بوروك. "خصمنا فريق عالي الجودة. في بداية الموسم، فازوا بالعديد من المباريات بفضل أهداف في اللحظات الأخيرة".

  • تهديد فان ديك والكرات الثابتة

    أحد المجالات التي تثير قلق مدرب غلطة سراي بشكل خاص هو براعة ليفربول في الكرات الهوائية وكفاءته في الكرات الثابتة. وقد أشار بشكل خاص إلى قائد النادي فيرجيل فان ديك باعتباره التهديد الرئيسي الذي يجب على دفاعه التعامل معه بحذر طوال 90 دقيقة إذا أرادوا الحفاظ على شباكهم نظيفة.

    "إنهم جيدون جدًا (في الكرات الثابتة) ولديهم فيرجيل فان ديك وغيره من اللاعبين طوال القامة والهدافين الجيدين"، اعترف بوروك. "يجب أن نكون حذرين، لكن الأمر نفسه ينطبق على أي فريق. نحن نستعد لذلك. لقد استقبلوا الكثير من الأهداف ويجب أن نستغل ذلك أيضًا. لدينا مباراتان ضدهم وكلا النتيجتين مهمتان. من المهم أن ننهي المباراة الأولى في أفضل وضع ممكن".

    توقع عقلية مختلفة

    لا تزال ذكريات ركلة الجزاء الفائزة التي سجلها فيكتور أوسيمهن في سبتمبر ماثلة في الأذهان، لكن بوروك يتوقع أن يكون فريق ليفربول أكثر تركيزًا هذه المرة. مع ارتفاع الرهانات في الأدوار الإقصائية، يعتقد المدرب التركي أن الريدز سيكونون أكثر دقة وأقل عرضة للأخطاء التي كلفتهم الكثير خلال مباراة الدوري.

    وفي معرض حديثه عن التغيير التكتيكي الذي يتوقعه من سلوت، أضاف بوروك: "الفريقان يعرفان بعضهما البعض. أعتقد أن ليفربول سيخوض هذه المباراة بعقلية مختلفة تمامًا عن تلك التي خاض بها مباراة الدوري". سيحتاج غلطةسراي إلى كل مزايا اللعب على أرضه لضمان نتيجة جيدة قبل التوجه إلى مباراة الإياب في أنفيلد.

