ثلاثة أهداف وعشرة بطاقات صفراء وطرد وركلة جزاء ضائعة.. ساني يشتبك بإيدرسون في ديربي جلطة سراي وفنربخشة!

في يوم الأحد المليء بمباريات كرة القدم الأوروبية، أقيمت إحدى المباريات الكبرى في تركيا، حيث التقى المتصدر والثاني في الجولة 31 من الدوري التركي الممتاز: جلطة سراي وفنربخشة، في المواجهة التي كانت هذه المرة من جانب واحد.

فاز فريق الأصفر والأحمر بقيادة أوكان بوروك بنتيجة 3-0 في مباراة لم تكن محل جدل، وتأثرت أيضًا بطرد لاعب من الفريق الضيف قبل نصف ساعة من صافرة النهاية.

افتتح فيكتور أوسيمين التسجيل في الدقيقة 40، مسجلاً هدفه الثالث عشر في الدوري ومتأخراً بهدف واحد عن ماورو إيكاردي؛ وفي الشوط الثاني، سجل يلماز الهدف الثاني من ركلة جزاء، ثم أضاف لاعب خط الوسط السابق في الدوري الإيطالي لوكاس تورييرا الهدف الثالث والنهائي.



