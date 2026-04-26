LEROY SANE GALATASARAY EDERSON FENERBAHCE Getty Images
Francesco Guerrieri و علي رفعت

ثلاثة أهداف وعشرة بطاقات صفراء وطرد وركلة جزاء ضائعة.. ساني يشتبك بإيدرسون في ديربي جلطة سراي وفنربخشة!

جلطة سراي ضد فنربخشه
دوري السوبر التركي

في يوم الأحد المليء بمباريات كرة القدم الأوروبية، أقيمت إحدى المباريات الكبرى في تركيا، حيث التقى المتصدر والثاني في الجولة 31 من الدوري التركي الممتاز: جلطة سراي وفنربخشة، في المواجهة التي كانت هذه المرة من جانب واحد.

فاز فريق الأصفر والأحمر بقيادة أوكان بوروك بنتيجة 3-0 في مباراة لم تكن محل جدل، وتأثرت أيضًا بطرد لاعب من الفريق الضيف قبل نصف ساعة من صافرة النهاية.

افتتح فيكتور أوسيمين التسجيل في الدقيقة 40، مسجلاً هدفه الثالث عشر في الدوري ومتأخراً بهدف واحد عن ماورو إيكاردي؛ وفي الشوط الثاني، سجل يلماز الهدف الثاني من ركلة جزاء، ثم أضاف لاعب خط الوسط السابق في الدوري الإيطالي لوكاس تورييرا الهدف الثالث والنهائي.


  • المباراة

    وكما ذكرنا، أثرت على المباراة أيضًا البطاقة الحمراء التي حصل عليها حارس مرمى فنربخشة إيدرسون بعد احتجاجه وجهاً لوجه مع الحكم على ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح الخصم.

    وبشكل عام، طوال المباراة - التي عادةً ما تسودها أجواء متوترة للغاية - تم تسجيل عشر بطاقات صفراء إجمالاً، بالإضافة إلى البطاقة الحمراء التي حصل عليها اللاعب البرازيلي.

    في الشوط الأول، أضاع فنربخشة ركلة جزاء سددها تاليسكا إلى الجانب، قبل ثلاث جولات من نهاية الدوري، يبلغ رصيد جلطة سراي 74 نقطة، بفارق 7 نقاط عن فنربخشة، ويمكنه الفوز باللقب في المباراة المقبلة ضد سامسونسبور.


  • اشتباك ليروي ساني مع زميله السابق إيدرسون



    شهدت المباراة اندلاع مشاجرة عقب الواقعة، حيث اشتبك ليروي ساني وإيدرسون جسديًا، وعلى إثر ذلك، تلقى حارس مرمى فنربخشة بطاقة صفراء.

    يذكر أن اللاعبين زاملوا بعضهما البعض سابقاً في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي في الفترة ما بين 2016 و2020.

    بعد الاستراحة، طُرد إيدرسون بالبطاقة الصفراء الثانية. فخلال تنفيذ ركلة جزاء لصالح جلطة سراي، تجاهل الحارس البرازيلي تعليمات الحكم بالوقوف على خط المرمى، بل وقام بتصرف مثير للاشمئزاز بالبصق استفزازًا على أرضية الملعب أمامه. وأثناء خروجه من الميدان، وجه إهانات لفظية للحكم فيما يبدو.