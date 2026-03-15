هناك شكوك تساور نادي إنتر، وفقاً لما أوردته صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت». وبحسب الصحيفة، فإن لاعبي «النيرازوري»، الغاضبين من أداء الحكم مانغانييلو في مباراة أتالانتا والذين يلتزمون الصمت الإعلامي، يشكون من أجواء عدائية يعزوها النادي إلى قضية باستوني. في المباراة ضد يوفنتوس، تظاهر المدافع بحدوث احتكاك مع كالولو، مما أدى إلى طرد الفرنسي في مباراة فاز بها فريق تشيفو في النهاية. حظيت الحادثة بتغطية إعلامية واسعة، مما دفع اللاعب إلى الاعتذار،لكن في بينيتينا يعتقدون أن عواقب ما حدث في سان سيرو لا تزال تؤثر على مصير لاوتارو مارتينيز وزملائه.
غازيتا ديلو سبورت – شكوك إنتر: «يريدون الانتقام منا بعد مباراة يوفنتوس»
في الشوط الثاني المثير من مباراةإنتر وأتالانتا، باختصار، حدث كل شيء تقريبًا، لدرجة أن صحيفة «لا روزا» اضطرت إلى إعادة سرد الأحداث العديدة. بدأ كل شيء بهدف التعادل الذي سجله كرستوفيتش عقب احتكاك بين سليمانا ودومفريس، والذي اعتبره لاعبو إنتر مخالفة. وهنا بدأ أصحاب الأرض في الاحتجاج بشدة. وكان باريلا من بين الأكثر غضبًا، حيث قال عند إقرار الهدف: "لا أصدق ذلك، لقد احتسبه". كما كان تشيفو غاضبًا أيضًا،حيث تم طرده بعد أن كان قد حصل على بطاقة صفراء بسبب احتجاجاته، بينما كان يواصل الصراخ: "كانت مخالفة، كانت مخالفة". ازدادت الاحتجاجات عنفاً بعد عدم احتساب ركلة جزاء مفترضة لخطأ من سكالفيني على فراتيسي، وعند صافرة النهاية عندما أحاط لاعبو إنتر بمانغانييلو. من بين العديد من التصريحات التي نقلتها "لا غازيتا"، هناك أيضًا عبارة "يريدون أن يجعلونا ندفع الثمن..."، في إشارة واضحة إلى ما حدث في ديربي إيطاليا، والذي، وفقًا للطرف النيرازوري، لا يزال يلعب دورًا فعالًا في ما حدث بعد أسابيع.
بعد المباراة، أجرى مسؤولو إنتر لقاءً مع طاقم التحكيم، حيث تم تلبية شكاواهم، خاصةً بشأن ركلة الجزاء التي كان يجب احتسابها لصالح فراتيسي. على الرغم من ذلك، وبعد قضاء وقت طويل في غرفة الملعب بميازا، قرر فريق تشيفو التزام الصمت تجاه وسائل الإعلام، ولم يسمح لأي من لاعبيه بالتحدث.