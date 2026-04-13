ترجمه
غاري نيفيل ينتقد ثنائي تشيلسي ووصفهما بـ"الأنانيين تمامًا" ويرى أنهما كلفا "البلوز" خسارة مقعدهم في دوري أبطال أوروبا
استمفورد بريدج في حالة اضطراب
تلقى حلم تشيلسي في احتلال مركز ضمن الخمسة الأوائل ضربة قوية عقب الهزيمة 3-0 أمام مانشستر سيتي، وهي أول هزيمتين متتاليتين في الدوري بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر منذ فبراير 2018. غاب عن "البلوز" فرنانديز، الذي تم إيقافه من قبل النادي بعد أن أعرب علنًا عن رغبته في العيش في مدريد وسط شائعات قوية بربطه بنادي ريال مدريد. في الوقت نفسه، تجنب كوكوريلا العقوبات على الرغم من اعترافه بأن العودة إلى برشلونة ستكون "صعبة الرفض"، وأدى جو السخط الناتج عن ذلك إلى جعل فريق روزينيور يبدو منقسمًا ويفتقر إلى الانضباط.
أزمة القيادة في تشيلسي
وأكد نيفيل أن توقيت هذه الانفجارات العاطفية كان كارثياً بالنسبة لفريق يعاني بالفعل من صدمة الخروج المبكر من البطولة الأوروبية على يد باريس سان جيرمان. ويؤكد أن اللاعبين المخضرمين يجب أن يوفروا الاستقرار لمدرب يفتقر إلى الخبرة، بدلاً من التعبير عن إحباطهم الشخصي.
وأعرب نيفيل عن قلقه بشأن التأثير النفسي على غرفة الملابس، وقال لشبكة سكاي سبورتس: "إنها معاناة، ويضاف إلى ذلك انعدام الانضباط لدى إنزو فرنانديز وكوكوريلا اللذين تحدثا بصراحة في الأسابيع القليلة الماضية. كلاعب كرة قدم في غرفة الملابس، ماذا يعتقد بقية زملائهم؟ عندما تتحدث كما فعلوا، فهذا تصرف أناني تماماً. إنه لا يساعد مدربك الذي هو شاب ويفتقر إلى الخبرة. إنه لا يساعد زملائك في الفريق. إنه لا يساعد المشجعين لأنهم يعتقدون أنك غير راضٍ".
ثقافة «العبوس» المدمرة
وأشار الخبير إلى أن السماح لشخصيات بارزة مستاءة بالبقاء مؤثرة داخل الفريق قد يؤدي إلى إخفاق الأسابيع الأخيرة من الموسم. ويعتقد نيفيل أن التوق الصريح إلى القيادة السابقة يضعف سلطة روزينور بشكل أكبر في فترة تتطلب فيها الوحدة بشكل أساسي من أجل السعي للوصول إلى المراكز الخمسة الأولى.
وحذر نيفيل من العواقب طويلة المدى لهذا الافتقار الملحوظ إلى الاحترافية وتأثيره على آمال الفريق في التأهل إلى البطولات الأوروبية، وأضاف: "في فترة تحتاج فيها إلى بذل جهد كبير، خرجت للتو من دوري أبطال أوروبا وتعرضت لهزيمة ساحقة على يد باريس سان جيرمان، وهو أمر لا يسبب أي إحراج لأنهم فريق جيد. كنت بحاجة إلى أن يبذل الجميع جهدًا كبيرًا ويبقوا في حالة من التركيز الشديد.
"عندما يكون لديك لاعبان متمرسان يظهران عدم رضاهما ويقولان إن المدرب السابق كان جيداً ونحن أحببناه ولا نعرف سبب التغيير. أوافق على أنه كان لا بد من وجود عواقب.
"ما فعلوه هو أنهم قالوا إن عليك أن تكون أمام الكاميرات في مباراة مانشستر سيتي وأنت في المدرجات، مع علم الجميع بأنك كنت غير منضبط. هذا لا يمكن أن يكون مفيداً.
"المشكلة هي أن هؤلاء اللاعبين ما زالوا يدخلون غرفة الملابس ويؤثرون على زملائهم، وإذا كانوا يعبسون ويشتمون النادي، أعتقد أن نهاية الموسم ستكون صعبة.
"يبدو لي الآن أن تشيلسي سيخسر فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا. أعتقد أن تشيلسي سيخسر هذه الفرصة بسبب ما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية."
لا تزال المعركة شاقة
بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي، يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 48 نقطة، متأخراً بأربع نقاط عن ليفربول صاحب المركز الخامس في السباق على آخر مقعد مؤهل للمسابقات الأوروبية. ولإنقاذ طموحاتهم في دوري أبطال أوروبا، يجب على روزينيور أن يتعامل مع جدول مباريات صعب في أبريل أمام مانشستر يونايتد وبرايتون قبل شهر مايو الذي سيحدد مصير الموسم. وتشمل هذه المرحلة الأخيرة مواجهات حاسمة مع نوتنغهام فورست وليفربول وتوتنهام وسندرلاند، حيث قد يؤدي أي قصور آخر في الانضباط إلى تلاشي أحلامهم الأوروبية.