غاري لينيكر يحدد السمة التي يشترك فيها نجم ليفربول ريو نغوموها مع كيليان مبابي، ويقول إن إنجلترا كانت «تتوق» إلى مواهب مثل جناح الريدز ولاعب أرسنال ماكس داومان

في حديثه مع بودكاست "The Rest Is Football"، أشاد لينكر بقدرات نغوموها الفنية. ورغم حذره من ثقل التوقعات، أشار المهاجم الأسطوري إلى أوجه تشابه محددة بينه وبين كيليان مبابي، أحد أفضل اللاعبين في العالم. وقال لينكر: "أنا لا أقارنه به، لكنه يتمتع بنفس الحدة في التوقف والانطلاق التي يتمتع بها مبابي". "لديه إمكانات هائلة. كاد يسجل عدة مرات. كان مميزاً حقاً، وأنا مندهش من خروجه".

ثم أشاد بكل من نغوموها ودومان لشجاعتهما، مشيرًا: "كلاهما، دومان ونغوموها، لاعبان كنا (نحن مشجعو إنجلترا) نطالب بهما. لاعبان قادران على التغلب على اللاعبين الآخرين، وقادران على تجاوزهم. لا يكتفيان بمجرد تمرير الكرة وتبادلها. بل يريدان اغتنام الفرص. هذا النوع من اللاعبين، في بعض الأحيان، قد لا يحالفهم الحظ. لكنني أحب شجاعتهم، وآمل أن يستمروا في الهجوم ومواجهة الخصوم. هذا ما يحبه مشجعو كرة القدم. من المثير للغاية رؤية هذه المواهب الشابة. واثنين من الشباب الإنجليز – أمر مذهل."