غاريث بيل يكشف عن إصابته السرية، حيث يشرح نجم ريال مدريد وتوتنهام السابق كيف أنهت مشاكل الظهر مسيرته الكروية

كشف بيل النقاب عن معركة جسدية خاصة كانت تلازمه خلال فترة وجوده في قمة كرة القدم الأوروبية. على الرغم من فوزه بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، اعترف الأسطورة الويلزية أن إصابته في الظهر كانت السبب الحقيقي وراء تكرار غيابه عن الملاعب.

تقاعد الجناح السابق لتوتنهام بعد فترة وجيزة من تمثيل ويلز في كأس العالم 2022 وقضاء فترة قصيرة مع نادي LAFC في الدوري الأمريكي لكرة القدم. على الرغم من الانتقادات التي تعرض لها في كثير من الأحيان بسبب سجله البدني في إسبانيا، أوضح بيل الآن أن مشكلاته أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد في البداية.