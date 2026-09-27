AFP
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غادر معسكر السويد.. إيزاك مرعوب من الإصابة ويصل إلى ليفربول!
نجم أنفيلد يتعرض لانتكاسة دولية
أكد ليفربول رسميًا أن إيزاك سيعود إلى النادي قبل الموعد المحدد بعدما تعرض لمشكلة بدنية خلال فترة الارتباط الدولي. وكان من المتوقع في البداية أن يمثل الدولي السويدي، الذي يقدم مستويات مذهلة رفقة عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز، منتخب بلاده في أربع مباريات خلال فترة التوقف الدولي هذه. غير أنه بعد مشاركته في المباراة الأولى، سيغيب الآن عن المباريات الثلاث المتبقية للسويد في مشوارها بدوري الأمم لهذه الفترة ليركز على تعافيه في مركز AXA للتدريب.
وأصدر النادي بيانًا رسميًا لإطلاع الجماهير على الوضع، موضحًا الخطوات المقبلة بشأن لاعب نيوكاسل السابق. وجاء في البيان: 'من المقرر أن يعود ألكسندر إيزاك إلى ليفربول من الارتباط الدولي بسبب إصابة طفيفة. ولن يشارك المهاجم في مباريات السويد الثلاث المتبقية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وسيخضع الآن للفحص على يد الطاقم الطبي للنادي في مركز AXA للتدريب.'
- Getty Images Sport
بداية مثمرة للموسم الجديد
لعب إيزاك المباراة كاملة على مدار الدقائق التسعين وسجّل هدفًا في فوز السويد بنتيجة 2-1 على رومانيا يوم الجمعة. غير أنّ مهاجم ليفربول سيغيب الآن عن مواجهة الاثنين أمام بولندا، إضافةً إلى المباريات إيزاك لمقبلة ضمن المجموعة الرابعة في الدوري "بي" أمام البوسنة والهرسك في الثاني من أكتوبر ومباراة الإياب أمام رومانيا في الخامس من أكتوبر.
هزّ إيساك الشباك أربع مرات في خمس مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليكون مسؤولًا عن أكثر من نصف إجمالي أهداف ليفربول في الدوري حتى الآن. وكانت آخر مساهماته هدف الفوز الحاسم أمام بورنموث، وهي الضربة التي ضمنت له تجاوز رصيده التهديفي من موسم أول صعب في أنفيلد. وحاليًا، لا يتقدم عليه سوى نجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند في سباق الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز، ما يبرز أهميته في المنظومة التكتيكية لإيراولا.
أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في حالة تأهب قصوى
ليفربول ليس الفريق الوحيد الذي يواجه مشكلات في صفوفه خلال ما بات فترة توقف دولي عصيبة على مدربي الأندية. يبدو أن "لعنة التوقف الدولي" تضرب عدة أندية من الطراز الرفيع في وقت واحد، حيث أبلغ آرسنال وسندرلاند أيضًا عن إصابات لمهاجمين أساسيين. ففي مساء الخميس، اضطر كاي هافيرتز للخروج من مباراة ألمانيا، بينما تعرّض براين بروبي كذلك لإصابة خلال المواجهة القوية نفسها بين ألمانيا وهولندا في أمستردام.
ومع تمديد هذه النافذة الدولية بالتحديد، فإن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ليس من المقرر أن تُستأنف حتى نهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر. وهذا يمنح الطاقم الطبي في ليفربول فترة زمنية قصيرة للعمل على جاهزية إيساك، لكن الكم الهائل من المباريات المقبلة يعني أن إيراولا سيكون في أمسّ الحاجة إلى تجنّب ابتعاد نجمه عن الملاعب لفترة طويلة.
- AFP
اختبارات ضخمة تنتظرنا بعد فترة التوقف الدولي
يحتل ليفربول حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد تسع نقاط، متأخرًا بفارق ست نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي. وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي، يخوض ليفربول مواجهة عالية المخاطر أمام سيتي على ملعب أنفيلد في الحادي عشر من أكتوبر.
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