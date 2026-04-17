وصل التوتر في ملعب تريجوريا للتدريبات إلى ذروته هذا الأسبوع عقب التصريحات المهينة التي أدلى بها رانييري، المستشار الأول لمالكي النادي.

فقد ادعى المدرب المخضرم أن جاسبريني لم يكن سوى الخيار الرابع لتولي منصب مدرب روما الصيف الماضي، وأصر على أن المدرب الحالي كان هو من وافق شخصياً على كل صفقات الانتقالات التي تمت خلال موسم صعب.

وقال جاسبريني للصحفيين المجتمعين: "أجريت مقابلة يوم الجمعة، حيث أثار رانييري بعض المواقف، لكن بالنسبة لي كانت مفاجأة لا تصدق، لم يكن هناك أبدًا أي خلاف في النبرة بيني وبين رانييري، لم أكن أتوقع ذلك. وعلى مدار سنوات عديدة، لم أتعرض أبدًا لمثل هذه النبرة، منذ تلك اللحظة، تجنبت الإدلاء بأي تعليق، أولاً وقبل كل شيء، حتى لا أؤذي النادي أو الفريق أو جماهير روما أكثر من ذلك".