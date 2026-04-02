غابرييل جيسوس يضع بوكايو ساكا في "نفس مصاف" فينيسيوس جونيور ورافينيا، وهو يثني على زميله "المتواضع" في أرسنال

إلى جانب المهارات الفنية التي جعلت من ساكا رمزًا لفريق أرسنال، أعرب جيسوس عن إعجابه الشديد بشخصية الجناح. ويشير البرازيلي إلى أن ساكا حافظ على تواضعه بشكل لافت للنظر رغم تحمله مسؤولية كونه أحد أبرز اللاعبين في ملعب الإمارات.

وقال جيسوس: "أنا معجب كبير بشخصية بوكايو لأنه متواضع للغاية. إنه قوي، لكنه متواضع للغاية. في كرة القدم اليوم، ليس من السهل أن ترى شخصاً ينتمي إلى أكاديمية النادي ثم يصبح لاعباً مهماً في النادي أو الفريق أو في عالم كرة القدم، ويظل على طبيعته".