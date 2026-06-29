يتجه ليونيل سكالوني لتمديد فترته الأسطورية كمدير فني للمنتخب الأرجنتيني، بعد تقارير تفيد بتوصله لاتفاق شفهي للبقاء في منصبه حتى عام 2031. وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يستعد فيه "الألبيسيليستي" لخوض مواجهة دور خروج المغلوب في كأس العالم 2026 أمام الرأس الأخضر في ميامي.
عرّاب ميسي باقٍ.. اتفاق شفهي يضمن استمرار سكالوني مع الأرجنتين حتى مونديال 2030
التزام طويل الأمد مع الألبيسيليستي
أوضح الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم موقفه بجلاء: إنهم يريدون بقاء سكالوني على رأس القيادة الفنية لأطول فترة ممكنة. وقد عُقدت اجتماعات متعددة بين ممثلي سكالوني ومسؤولي الاتحاد قبل وصول بعثة الفريق إلى الولايات المتحدة للمشاركة في البطولة الحالية. وأسفرت هذه النقاشات عن "ميثاق شفهي" يضمن استمرار المدرب الاستراتيجي في قيادة المنتخب الوطني حتى دورة كأس العالم المقبلة.
وصرح الصحفي "دييجو مونرويج" عبر شبكة "إي إس بي إن مونديال" (ESPN Mundial): "حتى لحظة هبوطهم في الولايات المتحدة، كانت هناك اجتماعات دائرة بين ممثلي سكالوني والاتحاد الأرجنتيني. موقف الاتحاد هو بقاء سكالوني مدى الحياة. لقد بحثت وجمعت المعلومات، وأنا الآن في وضع يسمح لي بالتأكيد على أن المنتخب الأرجنتيني وسكالوني وصلا إلى كأس العالم في ظل وجود اتفاق شفهي بين المدرب والاتحاد لاستمراره في منصبه حتى عام 2031".
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التركيز ينصب على مونديال 2026
على الرغم من هذا التطور الكبير بشأن مستقبله، إلا أن سكالوني مصمم على ألا تصبح هذه الأنباء مصدر تشتيت للانتباه. وفي ظل مساعي الأرجنتين الحالية في كأس العالم المقامة بأمريكا الشمالية، طلب المدرب تأجيل أي حديث رسمي حول تمديد العقد حتى نهاية البطولة. حيث يهدف إلى إبقاء لاعبيه في قمة تركيزهم للدفاع عن تاجهم على الساحة العالمية.
وتابع "مونرويج": "المدرب يريد الآن التركيز على المنافسة، ولا يود أن يُثار أي حديث على الإطلاق بشأن استمراريته. ولكن بعد انتهاء كأس العالم، سيتواصلون مجددًا بشأن هذا الاتفاق الشفهي الذي يثير الحماس ويمنح الاتحاد الأرجنتيني الشعور بالسلام والاستقرار".
أرقام سكالوني المذهلة
لم يكن تأثير سكالوني على كرة القدم الأرجنتينية منذ توليه المسؤولية في 2018 سوى نقطة تحول جذرية. وبينما يستعد لخوض دور الـ32، ستمثل مباراته القادمة علامة تاريخية فارقة: حيث ستكون مباراته رقم 100 كمدير فني للمنتخب الوطني. ويمتلك سكالوني سجلاً مذهلاً، محققاً 72 انتصاراً، و18 تعادلاً، و9 هزائم فقط خلال 99 مباراة.
وبعيدًا عن لغة الأرقام، فقد ملأ سكالوني خزانة الكؤوس، منهياً جفاف الألقاب الطويل للأرجنتين. وتحت قيادته، توج الفريق بلقبي كوبا أمريكا 2021 و2024، وكأس "الفيناليسيما" 2022، والجائزة الأغلى على الإطلاق، كأس العالم 2022 في قطر. إن قدرته على إدارة نجوم بحجم ليونيل ميسي مع دمج المواهب الشابة، جعلت منه المدرب الأنجح في التاريخ الحديث للبلاد.
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ماذا بعد؟
يكتسب التمديد المقترح حتى عام 2031 أهمية خاصة بالنظر إلى الهيكل الفريد لبطولة كأس العالم 2030. فمن المقرر أن تشهد البطولة إقامة المباريات الافتتاحية في الأرجنتين، وأوروجواي، وباراجواي احتفالاً بالذكرى المئوية للمسابقة، قبل أن تنتقل بشكل أساسي إلى إسبانيا، والبرتغال، والمغرب. أما في الوقت الحالي، فالتركيز ينصب تمامًا على المهمة الفورية في ميامي ضد الرأس الأخضر. وبعد مرحلة مجموعات مثالية تضمنت انتصارات على الجزائر، والنمسا، والأردن، تبدو الأرجنتين الفريق الذي يجب التغلب عليه مرة أخرى. وإذا تأهلوا، فستنتظرهم مواجهة محتملة مع أستراليا أو مصر في الدور المقبل.