عين على الحكم | واقعة بريستياني وفينيسيوس تحضر في كأس العالم .. ديميرال والفايكنج السبب والضحية الباراجواي!

في الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول من اللقاء، اشتبك لاعبو الفريقين عقب كرة مشتركة بين إسيدرو بيتا مهاجم باراجواي الملقب بالفايكنج ومدافع تركيا.

سقوط بيتا وعصبية ديميرال المتكررة طوال الشوط ضد لاعبي الخصم حولت اللقطة لشجار بين لاعبي الفريقين بسبب دخول مدافع الأهلي للشجار، وأثناء عملية الفض، قام ألميرون بالحديث مع ميرت مولدور، مدافع تركيا، وهو يغطي فمه، ليقوم مولدر مباشرة بإبلاغ الحكم إيفان بارتون، ليعود الأخير إلى تقنية الفيديو وطرد جناح أتلانتا الحالي ونيوكاسل السابق.







