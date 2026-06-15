فازت السويد على تونس بنتيجة واسعة بلغ قوامها أربعة أهداف مقابل هدف فجر الإثنين لحساب منافسات كأس العالم 2026 بالمكسيك، ولكن لقطة الهدف الرابع من ماتياس سفانبرج كانت محط جدل تحكيمي.
عين على الحكم | هدف السويد الرابع في تونس .. صورة تثير الجدل!
ماذا حدث؟
في الدقيقة 84 وبعد دخوله مباشرة، نجح البديل ماتياس سفانبرج بالتسجيل وإضافة الهدف الرابع لمنتخب السويد، ولكن الإعادات الأولية أظهرت وجوده في موقف متسلل، اللقطة التي أكدتها الإعادات عبر تقنية التسلل النصف أوتوماتيكي التي يأتي بثها من فيفا.
ولكن، أعلن الحكم بعد فترة من المراجعة مع طاقم تحكيم الفيديو صحة الهدف وسط دهشة لاعبي تونس وعدم فهم حتى من لاعبي السويد نفسهم، ولكن التفسير هو أن قبل وصول الكرة لسفانبرج، قام أليكساندر إيساك بلمس الكرة، وبالتالي بداية لعبة جديدة، وإن كانت الإعادات لا تظهر بوضوح لمس لاعب ليفربول للكرة قبل وصولها لصاحب الهدف، ولكن الحسم جاء عبر التكنولوجيا بفضل وجود صورة رسمية تظهر تفاعل الكرة مع لمسة إيساك وإرسالها إشارة لطاقم التحكيم.
جدل الفيديو يتواصل في المونديال
هي واقعة جديدة أثارت فيها تقنية الفيديو الجدل عقب أحداث مباراة قطر وسويسرا عندما احتسبت ركلة جزاء ضد "العنابي" رغم ظهور لاعب سويسرا في موقف تسلل، وغياب صور التسلل نصف الأوتوماتيكي عن النقل المباشر طوال اللقاء، ما فسره فيفا لاحقًا ببيان رسمي بعطل تقني، وإن أكد أنه لم يؤثر على صحة القرار.
اقرأ أيضًا |"ديكتاتورية فيفا" .. جاري نيفيل يهاجم الاتحاد الدولي بسبب ركلة الجزاء المثيرة للجدل ضد قطر