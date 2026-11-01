شهدت مواجهة ريال مدريد ومضيفه رايسينج سانتاندير على ملعب الساردينيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني، حالة تحكيمية أثارت احتجاجات واسعة في المدرجات وعلى منصات التحليل التحكيمي. وجاءت اللقطة في الدقيقة العاشرة لتمنح الفريق الملكي التقدم مبكرًا، وسط تشكيك كبير في صحة القرار وغياب تدخل تقنية الفيديو لتصحيح الموقف.
عين على الحكم | تقنية الفيديو غسلت يداها وليست ركلة جزاء.. ريال مدريد يستفيد ضد رايسينج!
صافرة مبكرة وسقوط يثير الشكوك
شهدت الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول توغل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة لاعب أصحاب الأرض ماتيو براتي.
واحتسب حكم الساحة مونويرا مونتيرو ركلة جزاء إثر تلامس بالذراع، وسط اعتراضات عارمة من لاعبي وجماهير رايسينج، ليترجمها مبابي بنجاح إلى شباك الحارس أجيريزابالا معلنًا الهدف الأول في اللقاء.
تقنية الفيديو تغسل يداها
أكدت منصة التحليل التحكيمي أرشيفو فار أن تقنية الفيديو المساعد غسلت يداها من الحالة، وشددت المنصة في تقييمها القاطع للحالة على أن اللعبة لا تمثل ركلة جزاء على الإطلاق، موضحة أن التلامس الذي حدث من ذراع براتي مع بطن مبابي كان طفيفًا للغاية، وأضاف التحليل أنه لا توجد أي علاقة سببية بين حركة المدافع وسقوط المهاجم الفرنسي، الذي ألقى بنفسه بمجرد شعوره باللمسة.
خبير ماركا يؤكد خطأ مونويرا
اتفق الخبير التحكيمي بابلو جونزاليس فويرتس مع هذا التقييم خلال حديثه لبرنامج ماركادور عبر راديو ماركا، مشيرًا إلى أن الحكم ارتكب خطأ باحتساب المخالفة.
وأوضح الحكم السابق أن ذراع براتي الممدودة لم تكن كافية أبدا لإسقاط مبابي، حيث لم يقدم اللاعب على ضرب أو شد مهاجم ريال مدريد، مما يجعل التدخل ضمن نطاق الاحتكاك الطبيعي الذي لا يرتقي لارتكاب خطأ داخل المنطقة.
استفادة مبكرة للملكي وسط غضب الساردينيرو
مهد القرار غير الصحيح الطريق أمام ريال مدريد للسيطرة على مجريات اللقاء، خاصة بعد إضافة جود بيلينجهام للهدف الثاني سريعًا في الدقيقة 21 وديوماندي للثالث في الدقيقة 36، في وقت كان يبحث فيه رايسينج عن العودة بعد فرصة خطيرة أهدرها إيكر لوكي وتصدى لها تيبو كورتوا بنجاح.
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