عين على الحكم | تقنية الفيديو غسلت يداها وليست ركلة جزاء.. ريال مدريد يستفيد ضد رايسينج!

أكدت منصة التحليل التحكيمي أرشيفو فار أن تقنية الفيديو المساعد غسلت يداها من الحالة، وشددت المنصة في تقييمها القاطع للحالة على أن اللعبة لا تمثل ركلة جزاء على الإطلاق، موضحة أن التلامس الذي حدث من ذراع براتي مع بطن مبابي كان طفيفًا للغاية، وأضاف التحليل أنه لا توجد أي علاقة سببية بين حركة المدافع وسقوط المهاجم الفرنسي، الذي ألقى بنفسه بمجرد شعوره باللمسة.