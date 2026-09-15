الفريقان يلتقيان على ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية "الرياض"، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.
عين على الحكم | تصرف مشين من سامرفيل وإسماعيل بن ناصر .. شكوك ضربة جزاء وطردان يشعلون قمة الهلال والغرافة وسط اشتباكات اللاعبين
الجدل بدأ من ضربة جزاء
بداية الأحداث الجدلية كانت مع الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، وقتما سقط لاعب الغرافة عبدالرحمن فايز بعد احتكاك من الظهر مع قائد الهلال ناصر الدوسري.
فايز طالب باحتساب ضربة جزاء له لصالحه، لكن الحكم عمر آل علي أشار باستمرار اللعب، دون الرجوع لتقنية الفيديو، معتبرًا إياه احتكاكًا طبيعيًا، لم يرتق لاحتساب جزائية.
اشتباكات كريسينسيو وعبدالرحمن فايز
أما قمة الأحداث فكانت في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، والتي كان لاعب الفهود عبدالرحمن فايز طرفًا بها أيضًا..
فايز اشتبك دون كرة مع جناح الزعيم كريسينسيو سامرفيل، حتى انفعل عليه الأخير وقام بدفعه بقوة خارج الملعب.
هنا تدخل جناح الغرافة إسماعيل بن ناصر وقام بسحب سامرفيل من شعره، لتبدأ حدة الاشتباكات تتصاعد، ويزداد أطرافها من لاعبين داخل الملعب ومن هم على مقاعد البدلاء.
وانتهت تلك الاشتباكات بإشهار حكم المباراة للكروت الحمراء في وجه كل من سامرفيل وإسماعيل بن ناصر.
"الحكم كان رحيمًا بلاعبي الغرافة"
من ناحية الرأي التحكيمي، فيرى سعد الكثيري؛ محلل صحيفة "الجزيرة"، أن الحكم الإماراتي كان رحيمًا بلاعبي الغرافة، إذ كانت تستوجب الواقعة إشهار أكثر من كارت أحمر.
وأوضح الكثيري أن طردي سامرفيل وابن ناصر مستحق، مضيفًا: "الحكم تساهل في تطبيق العقوبات الإدارية ضد أكثر من لاعب في الغرافة يستحق العقوبة".
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