عين على الحكم | تصرف مشين من سامرفيل وإسماعيل بن ناصر .. شكوك ضربة جزاء وطردان يشعلون قمة الهلال والغرافة وسط اشتباكات اللاعبين

أما قمة الأحداث فكانت في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، والتي كان لاعب الفهود عبدالرحمن فايز طرفًا بها أيضًا..

فايز اشتبك دون كرة مع جناح الزعيم كريسينسيو سامرفيل، حتى انفعل عليه الأخير وقام بدفعه بقوة خارج الملعب.

هنا تدخل جناح الغرافة إسماعيل بن ناصر وقام بسحب سامرفيل من شعره، لتبدأ حدة الاشتباكات تتصاعد، ويزداد أطرافها من لاعبين داخل الملعب ومن هم على مقاعد البدلاء.

وانتهت تلك الاشتباكات بإشهار حكم المباراة للكروت الحمراء في وجه كل من سامرفيل وإسماعيل بن ناصر.







