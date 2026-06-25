عين على الحكم | هدف ألمانيا أمام الإكوادور يلطخ الصورة المثالية "للمرأة الحديدية" في كأس العالم

نجحت الحكمة الأمريكية توري بينسو في اختبارها الأول في كأس العالم للرجال عندما قادت مباراة جنوب إفريقيا وتشيكيا إلى بر الأمان بعدما قدمت أداءً مبهرًا في المباراة التي انتهت بالتعادل "1-1"، وشهدت احتساب ركلة جزاء للبافانا بافانا و3 بطاقات صفراء.

وبعد المباراة انهالت الإشادات على الحكمة الأمريكية، التي اجتازت كافة الاختبارات، رغم العنف الذي كان حاضرًا بين اللاعبين طوال اللقاء، حيث أشهرت توري البطاقة الصفراء 3 مرات، بواقع مرتين لجنوب إفريقيا وبطاقة لتشيكيا، بينما كانت حاسمة في احتساب ركلة الجزاء للأولاد دون أي تردد، حيث كانت قريبة للغاية من اللعبة ولم تكن بحاجة للذهاب إلى غرفة الفيديو للتأكد من قرارها.

واكتسبت الحكمة الأمريكية احترام الجميع، بعدما أصبحت ثاني سيدة تدير مباراة في كأس العالم للرجال بعد الفرنسية ستيفاني فرابارت التي أدارت مباراة ألمانيا وكوستاريكا في دور المجموعات من مونديال قطر 2022.

إلا أن هذا الهدف قد يتسبب في وضع الكثير من علامات الاستفهام، خصوصًا أنها تواجه تحديًا كبيرًا في البطولة وتحمل راية التحكيم النسائي في المونديال.