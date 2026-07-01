عين على الحكم | بين اتهام هاري كين بـ"الغطس" والظلم الفج!.. لقطتان تثيران الجدل في مواجهة إنجلترا والكونغو

واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. رفض الحكم الأردني أدهم المخادمة، احتساب "ركلة جزاء" أخرى للمنتخب الإنجليزي؛ وذلك خلال مواجهته ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.
وسقط هاري كين، مهاجم منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، داخل منطقة الـ18 الكونغولية؛ بعد لقطة مشتركة مع ليونيل مباسي، حارس مرمى المنتخب المنافس.
مباسي لم يصل إلى الكرة، قبل أن تلامس يده قدم كين؛ الذي سقط فوق أرضية المستطيل الأخضر، مطالبًا بالحصول على "ركلة جزائية".
إلا أن المخادمة، اعتبر أن كين هو من ذهب إلى يد الحارس الكونغولي؛ وذلك أثناء محاولته اللحاق بالكرة التي طالت منه، ثم قام بالقفز.
لذا.. قرر الحكم الأردني استمرار اللعب بشكلٍ طبيعي؛ وسط غضب كبير للغاية من نجوم إنجلترا ومديرهم الفني الألماني توماس توخيل، الذين اعتبروا أنهم تعرضوا لـ"ظلم فج".