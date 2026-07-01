عين على الحكم | بين اتهام هاري كين بـ"الغطس" والظلم الفج!.. لقطتان تثيران الجدل في مواجهة إنجلترا والكونغو

وفي هذا السياق.. رفض الحكم الأردني أدهم المخادمة، احتساب "ركلتي جزاء" لمنتخب إنجلترا الأول لكرة القدم؛ وذلك في مواجهته ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

اللقطة الأولى؛ جاءت عندما لعب النجم الإنجليزي نيكو أورايلي الكرة برأسه، داخل منطقة الـ18 الكونغولية.

إلا أن الكرة اصطدمت في يد أحد لاعبي الكونغو؛ وذلك خلال قفزه مع أورايلي، في محاولة لإبعاد الخطورة عن منطقة جزاء منتخبه.

هُنا.. اعتبر المخادمة أن هذه اللقطة، لا تستحق أن تُحتسب "ركلة جزاء"؛ خاصة أن اللاعب الكونغولي كان ظهره للكرة، مع اختلال توازنه أثناء القفز.