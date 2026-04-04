شهدت مواجهة القمة بين فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد أجواءً مشحونة للغاية في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول حيث تحولت المباراة إلى مسرح للقرارات التحكيمية المثيرة للجدل والاشتباكات البدنية بين اللاعبين مما استدعى تدخلًا حاسمًا من طاقم التحكيم وتقنية الفيديو لضبط الأمور داخل المستطيل الأخضر.
عين على الحكم | مشاجرة جماعية وإنذار تحول إلى طرد.. قاضي الملاعب يصنع الحدث بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة
اشتعال الأجواء واشتباكات المنطقة المحرمة
بدأ التوتر يتصاعد بشكل ملحوظ في الدقيقة 44 إثر مشادة عند حافة منطقة الجزاء بدأت بين كوكي وداني أولمو بسبب سقوط جوليانو سيميوني على إثر تدخل من لاعب برشلونة.
استمر اللعب بعد التدخل وحصل برشلونة على ركنية وهو لم يعجب نجوم أتلتيكو بسبب سقوط زميلهم على الأرض.
وتطورت الأمور سريعًا إلى مشاجرة جماعية شملت عددًا كبيرًا من لاعبي الفريقين، واضطر الحكم بوسكيتس فيرير إلى التدخل لفض النزاع وتوزيع العقوبات الإدارية بشكل صارم حيث أشهر 3 بطاقات صفراء دفعة واحدة في وجه كل من فيرمين لوبيز وناهويل مولينا والقائد كوكي وذلك في الدقيقة 45 للسيطرة على حالة الفلتان التي سادت الميدان قبل الذهاب إلى غرف الملابس.
لقطة الطرد المباشر ومنع الفرصة المحققة
تجسدت ذروة الإثارة في الدقيقة 48 عندما أرسل إريك جارسيا تمريرة طولية متقنة في المساحة نحو لامين يامال الذي حاول الانفراد بالمرمى ليتعرض لعرقلة واضحة من مدافع أتلتيكو مدريد نيكو جونزاليس.
ورغم أن القرار الأولي في الملعب كان منح اللاعب بطاقة صفراء ثانية إلا أن الحكم عاد إلى تقنية الفيديو واتخذ قرارًا مختلفًا تمامًا بعد التشاور مع غرفة تقنية الفيديو.
استغرقت مراجعة اللقطة وقتًا طويلًا بدءًا من الدقيقة 49 حيث تركز البحث حول نقطتين أساسيتين أولهما إمكانية وجود تسلل على المهاجم لامين يامال قبل وقوع المخالفة والثانية هي تصنيف الخطأ نفسه.
وأكدت مراجعة المشاهد أن لمسة يامال للكرة كانت في اتجاه المرمى بشكل مباشر مما جعل الحكم يفسر الحالة على أنها منع لفرصة محققة للتسجيل.
وبناءً عليه قرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه نيكو جونزاليس في الدقيقة 51 بدلاً من الاكتفاء بالإنذار الثاني.
طرد مارتين وإنقاذ من تقنية الفيديو
في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني أشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة تجاه جيرارد مارتين لاعب برشلونة، بعدما شتت الكرة ثم أكمل التدخل على قدم لاعب أتلتيكو مدريد.
تدخلت تقنية الفيديو وطالبت الحكم بمراجعة الكرة عبر الشاشة، فألغى البطاقة الحمراء واكتفى بالصفراء ثم أشهر الحمراء في وجه مساعد سيميوني والحارس موسو للاعتراض.
موقف الفريقين في جدول الترتيب
دخل نادي برشلونة هذه المواجهة وهو يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة جمعها من 29 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن.
ويسعى الفريق الكتالوني من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز صدارته وتوسيع الفارق مع ملاحقه المباشر ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني برصيد 69 نقطة من 30 مباراة.
وفي المقابل خاض أتلتيكو مدريد اللقاء وهو يتواجد في المركز الرابع برصيد 57 نقطة متخلفًا عن فياريال صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة فقط مما جعل النقاط الثلاث هدفًا جوهريًا لكتيبة المدرب سيميوني من أجل اقتحام المربع الذهبي وضمان مقعد مؤهل للبطولات القارية في الموسم المقبل.
جدول المواجهات المرتقبة لبرشلونة
تنتظر الفريق الكتالوني سلسلة من الاختبارات الصعبة والمصيرية خلال شهر أبريل الجاري حيث سيكون على موعد مع مواجهات متكررة ضد أتلتيكو مدريد مرة أخرى في دوري أبطال أوروبا يومي 8 و14 من هذا الشهر ضمن منافسات الدور ربع النهائي.
وعلى صعيد الدوري المحلي سيلتقي برشلونة مع جاره إسبانيول في مباراة ديربي قوية يوم 11 أبريل قبل أن يواجه سيلتا فيجو في 22 من الشهر ذاته ثم يختتم مواجهات أبريل بلقاء خيتافي يوم 26.
وتتجه الأنظار كلها نحو شهر مايو حيث من المقرر أن يستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في العاشر من مايو بمباراة قد تحسم بشكل كبير هوية بطل الدوري لهذا الموسم.