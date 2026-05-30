Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026
أحمد فرهود

عين على الحكم | أعاد ذكريات لقطة "الشكر لله" في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد!.. هدف آرسنال ضد باريس سان جيرمان يثير الجدل

لمسة يد تشعل الكثير من الجدل في نهائي دوري أبطال أوروبا..

شهدت الدقيقة الخامسة من عمر نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، بين ناديي آرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، لقطة تحكيمية جدلية للغاية؛ بقيادة الألماني دانيال سيبرت.

آرسنال تأهل إلى المشهد الختامي من البطولة الأوروبية، بعد تخطي عقبة أتلتيكو مدريد في نصف النهائي؛ بينما تجاوز الفريق الباريسي نظيره الألماني بايرن ميونخ، في رحلة الدفاع عن لقبه.

  • هدف تقدم مثير من آرسنال في شباك باريس سان جيرمان

    وفي هذا السياق.. سجل الألماني كاي هافيرتس هدف التقدم لنادي آرسنال الإنجليزي، ضد فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ وذلك في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول من نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي 2025-2026.

    هافيرتس انطلق في هجمة سريعة؛ بعد أن وصلت إليه الكرة من زميله البلجيكي لياندرو تروسارد، قبل أن يسددها صاروخية في أعلى الشباك الباريسية.

    لكن.. هذا الهدف أثار الكثير من الجدل؛ حيث اصطدمت الكرة في يد تروسارد، قبل أن تصل إلى زميله الألماني.

    ورغم ذلك تم احتساب الهدف؛ ليحصل العملاق الإنجليزي على التقدم المبكر ضد الفريق الباريسي، في المباراة النهائية.


    هدف هافيرتس يعيد للأذهان ذكريات كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب الإشارة إلى أن الكرة اصطدمت في يد النجم البلجيكي لياندرو تروسارد، أثناء محاولة المدافع البرازيلي ماركينيوس إبعادها.

    نعم.. ماركينيوس مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حاول تشتيت الكرة؛ ولكنها اصطدمت في يد جناح آرسنال تروسارد، قبل أن تصل إلى زميله الألماني كاي هافيرتس الذي سجل هدف التقدم.

    وذكرتنا هذه اللقطة؛ بما شهده كلاسيكو برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإسباني 2024-2025.

    ماذا حدث في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد 2024-2025؟

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن ما حدث في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإسباني 2024-2025.

    وقتها.. برشلونة فاز (4-3) على ريال مدريد؛ ولكنه كان من الممكن أن يتعثر، بسبب خطأ تحكيمي مؤثر من هيرنانديز هيرنايز وطاقم غرفة تقنية الفيديو "فار".

    هيرنانديز ألغى هدفًا خامسًا لبرشلونة، سجله النجم الإسباني الشاب فيرمين لوبيز؛ وذلك بحجة وجود لمسة يد عليه، عند قطع الكرة من الخصم.

    بل أن أكثر من ذلك؛ خرجت تسريبات من غرفة تقنية الفيديو تظهر حكم "فار"، وهو يردد جملة "الشكر لله" بعد إلغاء الهدف.

    ومن ناحيتها.. أكدت لجنة الحكام بعد هذا الجدل، أن هيرنانديز ارتكب خطأً بإلغاء الهدف؛ حيث أن اللوائح تنص على صحة الأهداف، حال كانت لمسة اليد غير مقصودة.

    وهذا ما اعتمد عليه الحكم الألماني دانيال سيبرت؛ وذلك عندما أقر هدف نادي آرسنال الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

  • رأي آخر.. هدف آرسنال في باريس سان جيرمان "غير صحيح"

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. حساب "Archivo VAR" الشهير، أبدى رأيه في هدف نادي آرسنال الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    الحساب الشهير المختص بالحالات التحكيمية الجدلية، أكد أن الهدف الذي سجله النجم الألماني كاي هافيرتس، لم يكن صحيحًا؛ بسبب أن لمس زميله البلجيكي لياندرو تروسارد للكرة بيده، لم يكن بشكلٍ غير مقصود.

    وأشار إلى أن يد تروسارد، وصلت إلى الكرة وليس العكس؛ وبالتالي فإن مبدأ عدم القصد أصبح غير موجود، وكان يجب على الحكم إلغاء الهدف.