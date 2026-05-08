Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions Elite
عين على الحكم | كريم بنزيما يسقط ويطالب.. فهل تعرض الهلال للظلم بحرمانه من "ركلة جزاء" ضد الخلود؟

شهد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بين عملاق الرياض الهلال ونادي الخلود، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل؛ بقيادة الألماني دانييل سيبرت.

الهلال تأهل إلى نهائي الكأس، بعد تخطي عقبة النادي الأهلي في "المربع الذهبي"؛ بينما حقق الخلود إنجازًا تاريخيًا، بتجاوزه عملاق جدة الآخر الاتحاد.

    وفي هذا السياق.. سقط النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم عملاق الرياض الهلال، داخل منطقة الـ18 لنادي الخلود؛ وذلك في الدقيقة 23 من عمر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    بنزيما سقط على أرضية الملعب؛ بعد لعبة مشتركة مع الإنجليزي جون باكلي، متوسط ميدان فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    وطالب المهاجم الفرنسي بالحصول على "ركلة جزاء"؛ حيث أظهرت الإعادات، وجود تلامس بالفعل من باكلي مع بنزيما.

    ومن ناحيته.. أبدى محمد كمال ريشة، المحلل التحكيمي لصحيفة "الرياضية"، رأيه في لقطة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما؛ وذلك خلال نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ريشة أكد أن قرار الحكم الألماني دانييل سيبرت، بعدم احتساب "ركلة جزائية" لبنزيما، كان صحيحًا 100%.

    واعتبر ريشة أن الإنجليزي جون باكلي، متوسط ميدان الخلود، لم يرتكب أي خطأ؛ أثناء التلامس مع مهاجم الهلال، داخل منطقة الـ18.

    النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، انضم إلى نادي الاتحاد صيف عام 2023؛ قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد، وبعقدٍ لمدة 3 سنوات حتى 30 يونيو 2026.

    وقاد بنزيما الفريق الاتحادي؛ للتتويج بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

    إلا أن النجم الفرنسي دخل في خلافات مع الإدارة، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ الأمر الذي دفعه للانتقال إلى عملاق الرياض الهلال، في الميركاتو الشتوي الماضي.

    وانتقل بنزيما إلى الهلال؛ بعد أن سجل 54 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 83 مباراة رسمية مع الفريق الاتحادي.

    أما مع الزعيم الهلالي - حتى الآن -؛ سجل كريم بنزيما 9 أهداف وصنع 4 آخرين، خلال 11 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 23 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 31 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

