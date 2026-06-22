بدى الشوط الأول من مواجهة فرنسا والعراق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، هادئًا تمامًا من الناحية الفنية وحتى التحكيمية، لكن الأمر لم يكن كذلك بحسب تقديرات حساب "Archivo VAR" المختص في تحليل اللقطات التحكيمية.
عين على الحكم | "فيفا تستر على الواقعة" .. ضربة جزاء غير محتسبة في مواجهة فرنسا والعراق تثير الجدل
ما القصة؟
الديوك يلتقوا اليوم الثلاثاء، مع أسود الرافدين، على استاد فلادلفيا في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026.
شوط المباراة الأولى انتهى بتقدم كتيبة ديدييه ديشان، بهدف نجمها كيليان مبابي في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، بفضل تسديدة من على حدود منطقة الجزاء.
ويدير اللقاء الحكم الكندي درو فيشر، ويعاونه مواطنيه مايكل بارفيجين وليث عرفة، لكن هناك لقطة مرت على الجميع، واكتفت تقنية الفيديو بالمشاهدة..
حرمان فرنسا من ضربة جزاء
أكد حساب "Archivo VAR " المختص في تحليل أبرز اللقطات التحكيمية أن الحكم الكندي تغاضى عن احتساب ضربة جزاء صحيحة لمنتخب فرنسا في شوط المباراة الأول.
وأوضح الحساب أن العراقي أمير العماري دخل بقدمه على قدمي الفرنسي دايوت أوباميكانو، ما تسبب في تعثره داخل منطقة الجزاء، مضيفًا: "إنها ضربة جزاء مؤكدة".
واستغرب "Archivo VAR " من عدم إعادة اللقطة ولو مرة واحدة من قبل مسؤولي البث المباشر، معلقًا: "الاتحاد الدولي (فيفا) يتستر على ركلة جزاء في مباراة فرنسا والعراق".
وتابع مستاءً: "إعادة لقطة ضربة جزاء محتملة؟ لا. إقحام الإعلانات في أي توقف؟ نعم. أمر جيد من فيفا، يا له من مستوى!".
تأجيل مواجهة العراق وفرنسا بعد الشوط الأول
بعيدًا عن الجدل التحكيمي في المباراة، فهناك جدل مناخي، إذ تقرر تأجيل مواجهة فرنسا والعراق فور انتهاء الشوط الثاني على إثر تحذيرات من عواصف رعدية وهطول أمطار غزيرة على ملعب فلادلفيا.
وتم إخلاء المدرجات على الفور من الجماهير بعد إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، وبعد توقف دام لقرابة الساعتين، تقرر أن تستأنف المباراة في تمام الساعة الثالثة فجر اليوم الثلاثاء، بتوقيت مكة المكرمة.
ترتيب المجموعة
دون احتساب نتائج الجولة الثانية التي لم تنته بعد، يتقاسم المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة التاسعة مع النرويج بثلاث نقاط لكل منهما، فيما يحل منتخبا السنغال والعراق في المركزين الثالث والرابع دون أي نقطة.