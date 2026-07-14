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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
أحمد فرهود

عين على الحكم | تدخل خطير مر مرور الكرام.. نجم فرنسا يفلت من الطرد أمام إسبانيا والقانون يقول كلمته في "ركلة جزاء" لامين يامال!

كأس العالم
فرنسا ضد إسبانيا
فرنسا
إسبانيا
لامين يامال
مايكل أوليسي

ماذا حدث في قمة إسبانيا وفرنسا؟..

شهد الشوط الأول من قمة إسبانيا وفرنسا، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026؛ لقطات تحكيمية جدلية، بقيادة السلفادوري إيفان بارتون.

منتخب إسبانيا فاز (2-0) ضد فرنسا، مساء يوم الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -؛ لينتظر الفائز من مواجهة منتخبي الأرجنتين وإنجلترا، في المباراة النهائية من النسخة المونديالية الحالية.

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    تدخل عنيف من مايكل أوليسي ضد رودري

    وفي هذا السياق.. قام النجم الفرنسي مايكل أوليسي، بتدخل عنيف للغاية على رودري، متوسط ميدان منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم؛ وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    أوليسي وصل إلى الكرة متأخرًا، في لعبته المشتركة مع رودري؛ ما أدى إلى غرز حذائه، في الجانب الخارجي من كاحل متوسط الميدان الإسباني.

    ذلك أدى إلى "التواء كاحل" رودري؛ بشكلٍ خطير للغاية، يهدد سلامته.

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  • حكم قمة فرنسا وإسبانيا تجاهل لقطة مايكل أوليسي

    ومن ناحيته.. نشر برنامج "إل شيرينجيتو"، صورة واضحة من تدخل النجم الفرنسي مايكل أوليسي "العنيف"، على كاحل رودري، متوسط ميدان منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم.

    وعلق البرنامج الإسباني الشهير على الصورة؛ قائلًا: "قام أوليسي بهذا التدخل، ولم يتحصل حتى على بطاقة".

    والكثير من الحكام يقومون بإشهار "الكارت الأحمر"، في مثل هذه الحالات؛ وهو الأمر الذي لم يفعله السلفادوري إيفان بارتون، الذي أدار قمة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2026.

  • "ركلة جزاء" لإسبانيا رغم لمسة يد لامين يامال

    وعلى جانب آخر.. تحصل الجوهرة الإسبانية لامين يامال، على "ركلة جزاء" ضد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم؛ وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    يامال قطع الكرة من لوكاس دين، ظهير أيسر منتخب فرنسا؛ والذي قام بتسديد قدم الجوهرة الإسبانية، بدلًا من الكرة.

    هُنا.. احتسب الحكم السلفادوري إيفان بارتون "ركلة جزائية"؛ رغم أن الإعادات أظهرت أن الكرة لمست يد يامال، أثناء قطعه لها من دين.


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    لماذا تم احتساب "ركلة جزاء" إسبانيا؟

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نتساءل: "إذا كانت الكرة لمست يد الجوهرة الإسبانية لامين يامال.. فلماذا تم احتساب (ركلة جزاء) ضد منتخب فرنسا؟!".

    الإجابة على هذا السؤال؛ أوضحتها "المادة 12" من قانون المجلس الدولي لكرة القدم، الخاص بلمسات اليد.

    وتؤكد هذه المادة أنه حال لمست الكرة يد لاعب ما، دون قصد - وهي ملاصقة لجسده -، ولم تسفر عن هدف مباشر؛ فإنها لا تكون بمثابة مخالفة.

    وفي حالة يامال، فهو قطع الكرة بعد لمسها يده دون قصد - وهي ملاصقة لجسده -؛ ولم يسفر ذلك عن هدف مباشر، لذلك فإن "ركلة الجزاء" صحيحة 100%.

    وهذا الأمر أكدته شبكة "بي إن سبورتس" أيضًا، خلال تحليلها للقطة "ركلة الجزاء" ضد فرنسا؛ والتي تحصل عليها لامين يامال، جوهرة المنتخب الإسباني.

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