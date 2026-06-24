عين على الحكم | رقص ثم غضب بشدة.. "فار" يصدم فينيسيوس جونيور ضد اسكتلندا و"البرازيل لم تتعرض للظلم"!

ومن ناحيته.. أبدى حساب "Archivo VAR" المختص بالحالات التحكيمية الجدلية، رأيه في لقطة الهدف الملغي للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور ضد اسكتلندا؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.
الحساب الشهير عبر منصة "إكس"، أبدى إعجابه الشديد بحكام تقنية الفيديو "فار"؛ الذين وجهوا نداءً إلى المكسيكي سيزار راموس، بوجود خطأ ارتكبه فينيسيوس في لقطة هدفه الملغي.
وشدد على أن فينيسيوس، لم يبحث عن الكرة؛ بل تعمد "إعاقة" مدافع اسكتلندا جاك هيندري، لمنع تمريرته إلى حارس مرمى منتخب بلاده.
وبناء على ذلك؛ فإن إلغاء هدف نجم العملاق البرازيلي ريال مدريد ضد اسكتلندا، في الدقيقة 24 من عمر المباراة، كان صحيحًا 100%.