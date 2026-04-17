Goal.com
مباشر
Al Ahli v Johor Darul Ta'zim: AFC Champions Elite
أحمد فرهود

عين على الحكم | وسط صراخ ورعب.. علي مجرشي كاد يودي بحياة نجم جوهور وأدهم المخادمة يثير غضب الأهلي بـ"3 لقطات جدلية"

الأهلي
علي مجرشي
رياض محرز
روجير إيبانيز
الأهلي ضد جوهور دار التعظيم
جوهور دار التعظيم
دوري أبطال آسيا النخبة

ماذا حدث في القمة الآسيوية؟!..

شهدت مباراة عملاق جدة الأهلي ضد نادي جوهور دار التعظيم الماليزي، مساء اليوم الجمعة، جدلًا تحكيميًا كبيرًا للغاية؛ بقيادة الأردني أدهم المخادمة.

الأهلي يواجه جوهور حاليًا، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  • هدف "جدلي" لجوهور ضد الأهلي!

    وفي هذا السياق.. سجل نادي جوهور دار التعظيم الماليزي، هدفًا في شباك عملاق جدة الأهلي، في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

    الهدف سجله علي مجرشي، ظهير أيمن فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ بـ"الخطأ" في مرماه، وذلك أثناء محاولته إبعاد عرضية ماليزية خطيرة.

    لكن ما أثار الجدل، هي اللقطة التي سبقت هذه العرضية الخطيرة، بين النجم البرازيلي جايرو دا سيلفا، مهاجم فريق جوهور الأول لكرة القدم، ومواطنه روجر إيبانيز، قلب دفاع الأهلي.

    الإعادات أظهرت وجود "دفع" من جايرو لإيبانيز؛ وذلك قبل العرضية التي حوّلها مجرشي، داخل مرمى فريقه بـ"الخطأ".

    ومن ناحيته.. رفض الأردني أدهم المخادمة، احتساب أي خطأ لمصلحة الفريق الأهلاوي، في هذه اللعبة؛ ليعتمد هدف جوهور دار التعظيم، بشكلٍ رسمي.

  • علي مجرشي كاد يودي بحياة نجم جوهور فـ"طُرِد"!

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. علي مجرشي، ظهير أيمن عملاق جدة الأهلي، عاد وخطف الأنظار من جديد؛ وذلك في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول ضد نادي جوهور دار التعظيم الماليزي، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

    مجرشي قام بتصرف متهور للغاية؛ كاد أن يودي بحياة البرازيلي جايرو دا سيلفا، مهاجم جوهور دار التعظيم.

    وحاول مجرشي لعب كرة خلفية؛ ولكنه ضرب رأس جايرو بدلًا من ذلك - دون قصد بالطبع -، ليسقط الأخير في مُشهد مرعب للغاية.

    نجوم الفريق الماليزي أخذوا في "الصراخ"، من أجل دخول طاقم الإسعاف سريعًا؛ حيث يبدو أن النجم البرازيلي قام بـ"ابتلاع لسانه"، ودخل في حالة إغماء.

    وبعد أكثر من 5 دقائق؛ تم إخراج جايرو من أرضية الملعب عبر "النقالة الطبية"، مع وضع الأكسجين له.

    ونتيجة لهذا التصرف المتهور؛ قام المخادمة بإشهار "الكارت الأحمر المباشر" في وجه مجرشي، ليكمل الأهلي المباراة "ناقص العدد".


    أدهم المخادمة يرفض احتساب "ركلتي جزاء" للأهلي

    وبخلاف اللقطتين سالفتي الذكر؛ فقد طالب عملاق جدة الأهلي بالحصول على "ركلتي جزاء"، خلال الشوط الأول من عمر المباراة ضد نادي جوهور دار التعظيم الماليزي، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

    * اللعبة الأولى: المطالبة بـ"ركلة جزاء"؛ بعد سقوط البرازيلي روجر إيبانيز داخل منطقة الـ18 الماليزية، في الدقيقة السابعة.

    * اللعبة الثانية: المطالبة بـ"ركلة جزاء"؛ بعد سقوط الجزائري رياض محرز داخل منطقة الـ18 الماليزية، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

    وفي اللعبتين.. لم يحتسب الحكم الأردني أدهم المخادمة، أي قرار لمصلحة الفريق الأهلاوي؛ مُعتبرًا أن مسك أو عرقلة نجوم جوهور للثنائي إيبانيز ومحرز، ضمن الاحتكاكات الطبيعية داخل منطقة الـ18.

    مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات وهزيمتين، في 28 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد فوزه على نادي الدحيل القطري (1-0)، في دور الـ16.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

دوري السوبر الماليزي
Melaka FC crest
Melaka FC
MEL
جوهور دار التعظيم crest
جوهور دار التعظيم
جوهور
دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي