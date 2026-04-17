عين على الحكم | وسط صراخ ورعب.. علي مجرشي كاد يودي بحياة نجم جوهور وأدهم المخادمة يثير غضب الأهلي بـ"3 لقطات جدلية"

لم ينتهِ الأمر هُنا.. علي مجرشي، ظهير أيمن عملاق جدة الأهلي، عاد وخطف الأنظار من جديد؛ وذلك في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول ضد نادي جوهور دار التعظيم الماليزي، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.
مجرشي قام بتصرف متهور للغاية؛ كاد أن يودي بحياة البرازيلي جايرو دا سيلفا، مهاجم جوهور دار التعظيم.
وحاول مجرشي لعب كرة خلفية؛ ولكنه ضرب رأس جايرو بدلًا من ذلك - دون قصد بالطبع -، ليسقط الأخير في مُشهد مرعب للغاية.
نجوم الفريق الماليزي أخذوا في "الصراخ"، من أجل دخول طاقم الإسعاف سريعًا؛ حيث يبدو أن النجم البرازيلي قام بـ"ابتلاع لسانه"، ودخل في حالة إغماء.
وبعد أكثر من 5 دقائق؛ تم إخراج جايرو من أرضية الملعب عبر "النقالة الطبية"، مع وضع الأكسجين له.
ونتيجة لهذا التصرف المتهور؛ قام المخادمة بإشهار "الكارت الأحمر المباشر" في وجه مجرشي، ليكمل الأهلي المباراة "ناقص العدد".