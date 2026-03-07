Goal.com
عين على الحكم | تجاهل طرد كوبارسي ونجوم برشلونة أرادوا الحمراء لنجم بيلباو!

جدل تحكيمي جديد في الليجا!

شهدت المواجهة الكبيرة التي تجمع فريقي أتلتيك بيلباو وبرشلونة فوق أرضية ملعب سان ماميس حالة من التوتر التحكيمي الذي ألقى بظلاله على مجريات اللعب طوال دقائق اللقاء.

دخل الفريقان المواجهة برغبة جامحة في حصد النقاط الثلاث مما جعل الالتحامات البدنية القوية تسيطر على المشهد العام منذ البداية. 

أدار اللقاء الحكم خوسيه مونييرا الذي واجه صعوبات بالغة في فرض سيطرته على غضب اللاعبين ومطالباتهم المستمرة بقرارات أكثر حزمًا تجاه التدخلات العنيفة. 

كانت الأجواء مشحونة للغاية في مدرجات الملعب الباسكي حيث لم يتوقف الجمهور عن مؤازرة فريقه والضغط على طاقم التحكيم في كل لقطة مشكوك بصحتها مما زاد من صعوبة المهمة التحكيمية في واحدة من أكثر مباريات الموسم إثارة وجدلًا.

  • دهس قدم أولمو واحتجاجات كتالونية

    اندلعت الشرارة الأولى للجدل التحكيمي الواضح عند الدقيقة 50 من عمر اللقاء حينما قام لاعب أتلتيك بيلباو أليخاندرو ريجو بتدخل اتسم بالخشونة المفرطة ضد نجم برشلونة داني أولمو.

    أظهرت الإعادة التلفزيونية عملية دهس واضحة ومباشرة فوق قدم اللاعب الكتالوني مما جعل دكة بدلاء برشلونة واللاعبين داخل المستطيل الأخضر ينتفضون لمطالبة الحكم بضرورة إشهار البطاقة الحمراء. 

    رأى لاعبو النادي الكتالوني أن هذا التدخل كان يتسم بالخطورة الكبيرة وكان كفيلًا بالتسبب في إصابة بليغة لزميلهم لكن الحكم خوسيه مونييرا قرر الاكتفاء بإشهار البطاقة الصفراء في وجه أليخاندرو ريجو.

    تسبب هذا القرار في حالة من الاستياء العارم بين صفوف نجوم النادي الكتالوني الذين اعتبروا أن الحكم تساهل دائمًا مع التدخلات العنيفة لأصحاب الأرض وهو ما أدى إلى تصاعد حدة التوتر بين اللاعبين في وسط الملعب ومطالبات متكررة بالعودة إلى تقنية الفيديو المساعد للتأكد من جسامة الخطأ المرتكب ومدى تعمده من جانب لاعب الفريق الباسكي الذي نجا من مغادرة الملعب مبكرًا.

  • نجاة كوبارسي من الطرد تثير جنون الباسك

    لم تهدأ الأوضاع كثيرًا حتى وجد الحكم نفسه أمام اختبار حقيقي آخر في الدقيقة 57 عندما ارتكب المدافع الشاب لبرشلونة باو كوبارسي خطأ واضحًا ضد المهاجم إينياكي ويليامز. 

    كان المهاجم الباسكي في طريقه للانفراد التام بالمرمى مما جعل الجماهير ولاعبي بيلباو يطالبون بطرد كوبارسي بشكل فوري بدعوى منعه لفرصة هدف محقق. 

    فاجأ خوسيه مونييرا الجميع بإشهار البطاقة الصفراء فقط في وجه المدافع الشاب وسط ذهول واعتراضات قوية من لاعبي الفريق الباسكي الذين أحاطوا بالحكم لمطالبته بتطبيق القانون بحزم. 

    ظهر الحارس جوان جارسيا خارج مرماه في تلك اللحظة وربما كان المبرر الأساسي الذي استند إليه الحكم لعدم اعتبار الحالة فرصة هدف محقق مئة بالمئة حيث رأى أن مسار الكرة واللاعب لم يكن خاليًا تمامًا من التغطية الدفاعية بوجود الحارس المتقدم. 

    نجا برشلونة من إكمال المباراة بنقص عددي كان سيؤثر بشكل شاسع على توازن الفريق الدفاعي في وقت كان فيه أصحاب الأرض يضغطون بقوة لتسجيل هدف التقدم واستغلال عاملي الأرض والجمهور.

  • نقاط الفريق قبل صافرة البداية

    دخل فريق برشلونة هذه المواجهة وهو يمتلك في جعبته 64 نقطة جمعها من خوض 25 مباراة في منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم. 

    كانت هذه النقاط تضعه في المركز الأول بجدول الترتيب بفارق نقطة واحدة فقط عن ملاحقه ريال مدريد، وخاض الفريق الكتالوني قبل هذا اللقاء مسيرة قوية شهدت تحقيقه للفوز في 20 مباراة بينما تعادل في 4 مواجهات وتلقى خسارة وحيدة فقط. 

    كانت الجماهير تدرك أن الوصول إلى النقطة 67 من خلال الفوز على بيلباو سيعني الاقتراب أكثر من حسم اللقب وتوسيع الفارق مع المنافسين خاصة مع دخول المسابقة في مراحلها الأخيرة والحاسمة التي لا تقبل القسمة على اثنين.

  • المباريات المرتقبة في الدوري

    ينتظر فريق برشلونة جدول مباريات مزدحمًا في الفترة المقبلة حيث سيتعين عليه خوض مواجهات قوية قد تحدد مصيره في البطولة بشكل نهائي.

    المواجهة القادمة ستكون في الجولة 26 أمام فريق خيتافي فوق أرضية ملعب كامب نو وهي مباراة يسعى فيها الفريق لضمان النقاط كاملة قبل السفر لخوض الجولة 27 التي ستجمعه بفريق فياريال خارج الديار. 

    تشمل الأجندة أيضًا مواجهات ضد فرق في وسط الجدول مثل مايوركا ولاس بالماس وهي مباريات تتطلب تركيزًا عاليًا لتجنب فقدان أي نقاط سهلة في سباق الصدارة. 

    كما يخوض الفريق هذا الأسبوع مواجهة صعبة في دوري أبطال أوروبا أمام نيوكاسل في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

