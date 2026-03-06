عين على الحكم | طرد واضح وركلة جزاء.. سيلتا فيجو ينجو ويسقط أمام ريال مدريد وعلامة استفهام كبيرة على تقنية الفيديو!

شهدت ملاعب كرة القدم الإسبانية واقعة تحكيمية أثارت موجة عارمة من الجدل والتساؤلات حول معايير العدالة الكروية ومدى فاعلية التكنولوجيا المساعدة في حماية اللاعبين وتطبيق القانون بدقة على أرضية الميدان.

فخلال المواجهة التي جمعت بين فريقي سيلتا فيجو وريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني وقعت حادثة في الشوط الأول كانت كفيلة بتغيير موازين اللقاء تمامًا لو تم التعامل معها وفق ما تقتضيه قوانين اللعبة الصارمة.

بدأت المباراة بحدة تنافسية كبيرة من كلا الطرفين حيث سعى الفريق الملكي لتعزيز موقفه في ملاحقة المتصدر برشلونة بينما حاول أصحاب الأرض استغلال الدفعة الجماهيرية الكبيرة لتحقيق مفاجأة تعطل طموحات الضيوف.

إلا أن الجانب الفني للمباراة تراجع أمام الصخب الذي أحدثته لقطة التدخل العنيف التي تعرض لها اللاعب الفرنسي أوريليان تشواميني والتي أصبحت حديث وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي فور وقوعها.