عين على الحكم | سقط متألمًا بين التمثيل والحقيقة .. ضربة جزاء غير محتسبة تشعل غضب عمان أمام العراق

اليوم الأربعاء، انطلقت النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي 2026، حيث تقام مواجهتي العراق أمام عمان، والسعودية أمام الكويت.

وبالحديث عن المباراة الأولى بين أسود الرافدين والأحمر العماني، فيديرها الحكم الإماراتي عمر العلي، الذي رفض طلبات باحتساب ضربة جزاء في شوط المباراة الأول..



